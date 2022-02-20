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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какой сегодня день: даты и события 20 февраля

Какой сегодня день: даты и события 20 февраля

общество

Какой сегодня день: даты и события 20 февраля

Опубликовано

Всем доброго утра! Желаем отличного настроения и хорошего дня! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 20 февраля 2022 года.

  • Всемирный день социальной справедливости. Социальная справедливость — это не просто этический императив, это основа национальной стабильности и глобального благополучия. Равные возможности, солидарность и уважение прав человека крайне важны для полноценного освоения продуктивного потенциала наций и народов.
    Всемирный день социальной справедливости (World Day of Social Justice) отмечается ежегодно, начиная с 2009 года. Генеральная ассамблея ООН провозгласила об установлении этого праздника в специальной резолюции № A/RES/62/10 от 26 ноября 2007 года. Предпосылкой для возникновения новой даты — 20 февраля — стала всемирная встреча на высшем уровне, которая прошла в Копенгагене в марте 1995 года, и на которой были провозглашены задачи социального развития современного общества.
  • День Луки, Могущница. Дата по старому стилю: 7 февраля. В этот день отмечается память Луки Елладского — греческого монаха, жившего в конце 9 — первой половине 10 веков. Монашеский постриг он принял в 14 лет, а под конец жизни поселился на склонах горы Геликон, где вокруг него образовалась община. После этого началось строительство храма во имя святой Варвары и монастыря. На Руси в день Луки было принято печь пироги — естественно, с луком. Семья, как правило, съедала только часть их, а остальное раздавали нищим — «на счастье». Считалось, что все отданное вернется сторицей. Также на Луку поминали усопших предков. По этому поводу говорили: «Живы родители — почитай, умерли — поминай».
  • День леденцовых петушков
  • День молодого избирателя
  • Международный день курильщиков трубки
  • День профессионального алкоголика
  • День любви к своему питомцу
  • День вишневого пирога
  • День яблока

Знаменательные даты и события

  • 1872 В Нью-Йорке открылся Метрополитен-музей
  • 1909 Опубликован «Первый манифест футуризма»
  • 1940 Впервые на экранах появилась мультипликационная пара Том и Джерри
  • 1975 В СССР учрежден День войск противовоздушной обороны
  • 1986 На космическую орбиту выведена научная станция «Мир»

Персоны

  • 1844  — 1906
    Людвиг Больцман
    австрийский физик-теоретик
  • 1852  — 1907
    Анри Муассан
    французский химик, Нобелевский лауреат
  • 1886  — 1939
    Бела Кун
    венгерский и советский политический деятель и журналист
  • 1891  — 1996
    Одри Мэнсон
    американская модель, актриса театра и кино
  • 1898  — 1949
    Василий Лебедев-Кумач
    советский поэт-песенник
  • 1903  — 1941
    Лев Доватор
    советский военный деятель, генерал-майор, Герой Советского Союза
  • 1910  — 2001
    Ирина Бугримова
    советская артистка цирка, первая в мире женщина-дрессировщик львов
  • 1920  — 1991
    Евгений Драгунов
    советский конструктор стрелкового оружия
  • 1952  — 2017
    Виталий Чуркин
    советский и российский дипломат
  • 1962  — 2016
    Елизавета Глинка
    российский общественный деятель, правозащитник
  • р. 1966
    Синди Кроуфорд
    американская супермодель, актриса, телеведущая
  • 1967  — 1994
    Курт Кобейн
    американский певец, рок-музыкант, гитарист

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