Всем доброго утра! Желаем отличного настроения и хорошего дня! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 20 февраля 2022 года.

Всемирный день социальной справедливости. Социальная справедливость — это не просто этический императив, это основа национальной стабильности и глобального благополучия. Равные возможности, солидарность и уважение прав человека крайне важны для полноценного освоения продуктивного потенциала наций и народов.

Всемирный день социальной справедливости (World Day of Social Justice) отмечается ежегодно, начиная с 2009 года. Генеральная ассамблея ООН провозгласила об установлении этого праздника в специальной резолюции № A/RES/62/10 от 26 ноября 2007 года. Предпосылкой для возникновения новой даты — 20 февраля — стала всемирная встреча на высшем уровне, которая прошла в Копенгагене в марте 1995 года, и на которой были провозглашены задачи социального развития современного общества.

Социальная справедливость — это не просто этический императив, это основа национальной стабильности и глобального благополучия. Равные возможности, солидарность и уважение прав человека крайне важны для полноценного освоения продуктивного потенциала наций и народов. Всемирный день социальной справедливости (World Day of Social Justice) отмечается ежегодно, начиная с 2009 года. Генеральная ассамблея ООН провозгласила об установлении этого праздника в специальной резолюции № A/RES/62/10 от 26 ноября 2007 года. Предпосылкой для возникновения новой даты — 20 февраля — стала всемирная встреча на высшем уровне, которая прошла в Копенгагене в марте 1995 года, и на которой были провозглашены задачи социального развития современного общества. День Луки, Могущница. Дата по старому стилю: 7 февраля. В этот день отмечается память Луки Елладского — греческого монаха, жившего в конце 9 — первой половине 10 веков. Монашеский постриг он принял в 14 лет, а под конец жизни поселился на склонах горы Геликон, где вокруг него образовалась община. После этого началось строительство храма во имя святой Варвары и монастыря. На Руси в день Луки было принято печь пироги — естественно, с луком. Семья, как правило, съедала только часть их, а остальное раздавали нищим — «на счастье». Считалось, что все отданное вернется сторицей. Также на Луку поминали усопших предков. По этому поводу говорили: «Живы родители — почитай, умерли — поминай».

Дата по старому стилю: 7 февраля. В этот день отмечается память Луки Елладского — греческого монаха, жившего в конце 9 — первой половине 10 веков. Монашеский постриг он принял в 14 лет, а под конец жизни поселился на склонах горы Геликон, где вокруг него образовалась община. После этого началось строительство храма во имя святой Варвары и монастыря. На Руси в день Луки было принято печь пироги — естественно, с луком. Семья, как правило, съедала только часть их, а остальное раздавали нищим — «на счастье». Считалось, что все отданное вернется сторицей. Также на Луку поминали усопших предков. По этому поводу говорили: «Живы родители — почитай, умерли — поминай». День леденцовых петушков

День молодого избирателя

Международный день курильщиков трубки

День профессионального алкоголика

День любви к своему питомцу

День вишневого пирога

День яблока

Знаменательные даты и события

1872 В Нью-Йорке открылся Метрополитен-музей

1909 Опубликован «Первый манифест футуризма»

1940 Впервые на экранах появилась мультипликационная пара Том и Джерри

1975 В СССР учрежден День войск противовоздушной обороны

1986 На космическую орбиту выведена научная станция «Мир»

Персоны