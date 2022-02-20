общество
Какой сегодня день: даты и события 20 февраля
Всем доброго утра! Желаем отличного настроения и хорошего дня! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 20 февраля 2022 года.
- Всемирный день социальной справедливости. Социальная справедливость — это не просто этический императив, это основа национальной стабильности и глобального благополучия. Равные возможности, солидарность и уважение прав человека крайне важны для полноценного освоения продуктивного потенциала наций и народов.
Всемирный день социальной справедливости (World Day of Social Justice) отмечается ежегодно, начиная с 2009 года. Генеральная ассамблея ООН провозгласила об установлении этого праздника в специальной резолюции № A/RES/62/10 от 26 ноября 2007 года. Предпосылкой для возникновения новой даты — 20 февраля — стала всемирная встреча на высшем уровне, которая прошла в Копенгагене в марте 1995 года, и на которой были провозглашены задачи социального развития современного общества.
- День Луки, Могущница. Дата по старому стилю: 7 февраля. В этот день отмечается память Луки Елладского — греческого монаха, жившего в конце 9 — первой половине 10 веков. Монашеский постриг он принял в 14 лет, а под конец жизни поселился на склонах горы Геликон, где вокруг него образовалась община. После этого началось строительство храма во имя святой Варвары и монастыря. На Руси в день Луки было принято печь пироги — естественно, с луком. Семья, как правило, съедала только часть их, а остальное раздавали нищим — «на счастье». Считалось, что все отданное вернется сторицей. Также на Луку поминали усопших предков. По этому поводу говорили: «Живы родители — почитай, умерли — поминай».
- День леденцовых петушков
- День молодого избирателя
- Международный день курильщиков трубки
- День профессионального алкоголика
- День любви к своему питомцу
- День вишневого пирога
- День яблока
Знаменательные даты и события
- 1872 В Нью-Йорке открылся Метрополитен-музей
- 1909 Опубликован «Первый манифест футуризма»
- 1940 Впервые на экранах появилась мультипликационная пара Том и Джерри
- 1975 В СССР учрежден День войск противовоздушной обороны
- 1986 На космическую орбиту выведена научная станция «Мир»
Персоны
- 1844 — 1906
Людвиг Больцман
австрийский физик-теоретик
- 1852 — 1907
Анри Муассан
французский химик, Нобелевский лауреат
- 1886 — 1939
Бела Кун
венгерский и советский политический деятель и журналист
- 1891 — 1996
Одри Мэнсон
американская модель, актриса театра и кино
- 1898 — 1949
Василий Лебедев-Кумач
советский поэт-песенник
- 1903 — 1941
Лев Доватор
советский военный деятель, генерал-майор, Герой Советского Союза
- 1910 — 2001
Ирина Бугримова
советская артистка цирка, первая в мире женщина-дрессировщик львов
- 1920 — 1991
Евгений Драгунов
советский конструктор стрелкового оружия
- 1952 — 2017
Виталий Чуркин
советский и российский дипломат
- 1962 — 2016
Елизавета Глинка
российский общественный деятель, правозащитник
- р. 1966
Синди Кроуфорд
американская супермодель, актриса, телеведущая
- 1967 — 1994
Курт Кобейн
американский певец, рок-музыкант, гитарист