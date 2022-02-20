Цифру озвучил врио главы МЧС России Александр Чуприян сегодня после заседания оперативного штаба в Ростове-на-Дону.

По его словам, свыше двух тысяч беженцев из Донбасса уже отправлены на поездах в Воронежскую и Курскую области.

Чуприян добавил, что развернуты 92 пункта временного размещения беженцев, во всех них проводятся тестирования на коронавирус, пока случаев болезни не выявили.

Готовность принять у себя беженцев с Донбасса выразили 26 регионов России, заявил Чуприян.