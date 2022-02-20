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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

40 тысяч беженцев прибыли на территорию Ростовской области

40 тысяч беженцев прибыли на территорию Ростовской области

общество

40 тысяч беженцев прибыли на территорию Ростовской области

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Цифру озвучил врио главы МЧС России Александр Чуприян сегодня после заседания оперативного штаба в Ростове-на-Дону.

По его словам, свыше двух тысяч беженцев из Донбасса уже отправлены на поездах в Воронежскую и Курскую области. 
Чуприян добавил, что развернуты 92 пункта временного размещения беженцев, во всех них проводятся тестирования на коронавирус, пока случаев болезни не выявили.
Готовность принять у себя беженцев с Донбасса выразили 26 регионов России, заявил Чуприян.

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