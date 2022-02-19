На комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций принято решение ввести на территории Ростовской области с 18 февраля 2022 года режим повышенной готовности.

Правительство Ростовской области сообщает, что в регионе для размещения граждан ДНР и ЛНР подготовлены пункты временного размещения. Эвакуированных граждан размещают на базе имеющихся оздоровительных лагерей, санаториев, баз отдыха. Организован подвоз подольстившись и оказание медицинской помощи.

Планируется, что временные пункты размещения на первом этапе смогут принять 10 000 человек. При необходимости они будут расширяться.