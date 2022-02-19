По данным главы Роспотребнадзора А. Поповой, эпидситуация в ДНР и ЛНР по коронавирусу не самая благоприятная. Об этом сообщает ТАСС. Чтобы не допустить вспышки ковида, прибывающим предложат вакцинироваться.

Сообщается, что в донском регионе и на федеральных базах имеется достаточный запас вакцины для прививки всех прибывших людей, если, конечно, на то будет их желание. Только на донских складах имеется более 500 тыс. доз вакцины.

Кроме этого, в Ростовскую область вот-вот прибудет партия экспресс-тестов для тестирования беженцев на наличие ковида. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на министра здравоохранения РО Юрия Кобзева. По словам чиновника, к нам поступят экспресс-тесты в количестве 2,1 млн. штук.

По информации донского оперштаба, тестирование всех прибывающих граждан будет организовано в местах размещения. Также будет возможна вакцинация. Все граждане получат всю необходимую медицинскую помощь.

Губернатор Голубев сообщил на заседании КЧС о том, что 19 февраля с 10.00 вводится режим ЧС.