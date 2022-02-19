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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Ростовской области ожидается прибытие большой партии COVID-тестов для беженцев

здоровье

В Ростовской области ожидается прибытие большой партии COVID-тестов для беженцев

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По данным главы Роспотребнадзора А. Поповой, эпидситуация в ДНР и ЛНР по коронавирусу не самая благоприятная. Об этом сообщает ТАСС. Чтобы не допустить вспышки ковида, прибывающим предложат вакцинироваться.

Сообщается, что в донском регионе и на федеральных базах имеется достаточный запас вакцины для прививки всех прибывших людей, если, конечно, на то будет их желание. Только на донских складах имеется более 500 тыс. доз вакцины.
Кроме этого, в Ростовскую область вот-вот прибудет партия экспресс-тестов для тестирования беженцев на наличие ковида. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на министра здравоохранения РО Юрия Кобзева. По словам чиновника, к нам поступят экспресс-тесты в количестве 2,1 млн. штук.
По информации донского оперштаба, тестирование всех прибывающих граждан будет организовано в местах размещения. Также будет возможна вакцинация. Все граждане получат всю необходимую медицинскую помощь.
Губернатор Голубев сообщил на заседании КЧС о том, что 19 февраля с 10.00 вводится режим ЧС.

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