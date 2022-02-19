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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Ростовской области организован сбор гуманитарной помощи для беженцев

Фото из архива.

общество

В Ростовской области организован сбор гуманитарной помощи для беженцев

Опубликовано

Пункт приема гуманитарной помощи от юридических лиц организован по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Шаповалова, 2, на базе учебно-опытного полигона ДГТУ.

Часы работы: ежедневно с 08:00 до 22:00. Старшая по координации деятельности приема гуманитарной помощи — Анна Карасева (+7 928 108 10 28).
Пункт приема гуманитарной помощи от физических лиц организован по адресу: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, на базе ресурсного центра развития добровольчества при ДГТУ (напротив конгресс-холла ДГТУ). Часы работы: будни — с 10:00 до 18:00, выходные – с 11:00 до 15:00.
По сообщению правительства Ростовской области, гуманитарная помощь будет распределяться по всем пунктам временного размещения, расположенным на территории Ростовской области.
В качестве гуманитарной помощи могут быть следующие предметы:

  • вода бутилированная (объем от 0,5 до 25 литров),
  • сухое детское питание (смеси),
  • продукты питания (чай, сахар, мука, крупы, консервы),
  • одноразовая посуда,
  • средства личной гигиены (мыло, зубная паста, зубные щетки, туалетная бумага, средства женской гигиены, влажные салфетки, детские подгузники),
  • полотенца,
  • постельные принадлежности (одеяла, подушки, простыни),
  • детские канцелярские принадлежности и игрушки.

Важно, что все предметы гуманитарной помощи должны быть новыми (в цельной упаковке, с этикетками), продукты питания — длительного срока хранения, с действительным сроком годности.

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