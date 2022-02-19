Пункт приема гуманитарной помощи от юридических лиц организован по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Шаповалова, 2, на базе учебно-опытного полигона ДГТУ.

Часы работы: ежедневно с 08:00 до 22:00. Старшая по координации деятельности приема гуманитарной помощи — Анна Карасева (+7 928 108 10 28).

Пункт приема гуманитарной помощи от физических лиц организован по адресу: г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1, на базе ресурсного центра развития добровольчества при ДГТУ (напротив конгресс-холла ДГТУ). Часы работы: будни — с 10:00 до 18:00, выходные – с 11:00 до 15:00.

По сообщению правительства Ростовской области, гуманитарная помощь будет распределяться по всем пунктам временного размещения, расположенным на территории Ростовской области.

В качестве гуманитарной помощи могут быть следующие предметы:

вода бутилированная (объем от 0,5 до 25 литров),

сухое детское питание (смеси),

продукты питания (чай, сахар, мука, крупы, консервы),

одноразовая посуда,

средства личной гигиены (мыло, зубная паста, зубные щетки, туалетная бумага, средства женской гигиены, влажные салфетки, детские подгузники),

полотенца,

постельные принадлежности (одеяла, подушки, простыни),

детские канцелярские принадлежности и игрушки.

Важно, что все предметы гуманитарной помощи должны быть новыми (в цельной упаковке, с этикетками), продукты питания — длительного срока хранения, с действительным сроком годности.