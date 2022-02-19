Инцидент произошел на территории Тарасовского района, сообщает ТАСС.

«Снаряд разорвался на территории Тарасовского района Ростовской области в километре от государственной границы России с Украиной. Взрыв произошел в 04:00 мск, в 300 м от одного из домовладений в станице Митякинской. Об этом в правоохранительные органы сообщили местные жители», — пишет информационное агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.