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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Снаряд разорвался на территории Ростовской области в 1 км от государственной границы

происшествия

Снаряд разорвался на территории Ростовской области в 1 км от государственной границы

Опубликовано

Инцидент произошел на территории Тарасовского района, сообщает ТАСС.

«Снаряд разорвался на территории Тарасовского района Ростовской области в километре от государственной границы России с Украиной. Взрыв произошел в 04:00 мск, в 300 м от одного из домовладений в станице Митякинской. Об этом в правоохранительные органы сообщили местные жители», — пишет информационное агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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