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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Режим чрезвычайной ситуации вводится в Ростовской области

власть

Режим чрезвычайной ситуации вводится в Ростовской области

Опубликовано

Такое решение принято из-за большого количества прибывающих из Донбасса. ТАСС сообщает, что режим чрезвычайной ситуации ввели в Ростовской области из-за роста беженцев из Донбасса.

«Учитывая тенденции к росту количества прибывающих граждан, мы считаем целесообразным ввести режим чрезвычайной ситуации с 10:00 19 февраля», — сказал губернатор Ростовский области Василий Голубев на оперативном совещании с врио главы МЧС Александром Чуприяном.
«Это правильное решение, мы его поддерживаем», — отметил А. Чуприян.

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