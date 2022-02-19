Такое решение принято из-за большого количества прибывающих из Донбасса. ТАСС сообщает, что режим чрезвычайной ситуации ввели в Ростовской области из-за роста беженцев из Донбасса.

«Учитывая тенденции к росту количества прибывающих граждан, мы считаем целесообразным ввести режим чрезвычайной ситуации с 10:00 19 февраля», — сказал губернатор Ростовский области Василий Голубев на оперативном совещании с врио главы МЧС Александром Чуприяном.

«Это правильное решение, мы его поддерживаем», — отметил А. Чуприян.