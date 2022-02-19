общество
Какой сегодня день: даты и события 19 февраля
Всем доброго утра! Желаем отличного настроения и хорошего дня! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 19 февраля 2022 года.
- Всемирный день защиты морских млекопитающих. Всемирный день защиты морских млекопитающих (International Marine Mammal Protection Day) или Всемирный день китов отмечается во многих странах 19 февраля.
Эта экологическая дата считается днем защиты не только китов, но и всех морских млекопитающих и разных других живых существ, обитающих в морях и океанах нашей планеты. Этот День был учрежден в 1986 году, когда вступил в силу мораторий на китовый промысел, введенный Международной китовой комиссией (МКК) (International Whaling Commission, IWC).
- Вукол Телятник, Жуколы. Дата по старому стилю: 6 февраля. В этот день православные почитают память Святого Вукола — ученика апостола Иоанна Богослова. Он был первым епископом Смирнской церкви в Малой Азии.
На Вукола, как и накануне, особое внимание уделяли коровам, заботились о том, чтобы они благополучно отелились. Считалось, что с этого дня начинают появляться на свет телята (таких телят, родившихся в феврале, называли жуколами). Крестьяне так и говорили: «Придут Вуколы — перетелятся все жуколы». Стельным коровам в этот день давали много корма — причем лучшего. Хлев окуривали чабрецом — чтобы телята у коров рождались крепкими, а молоко было вкусным.
- День смешивания разных красок
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- Международный день перетягивания каната
- День мятного шоколада
- День военно-оркестровой службы ВС РФ
- День орнитолога
Знаменательные даты и события
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- 1878 Начало эры аудиозаписи – Томас Эдисон получил патент на фонограф
- 1918 Начался Ледовый поход Балтийского флота
- 1921 Вышел первый номер газеты «Труд»
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