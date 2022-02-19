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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какой сегодня день: даты и события 19 февраля

Какой сегодня день: даты и события 19 февраля

общество

Какой сегодня день: даты и события 19 февраля

Опубликовано

Всем доброго утра! Желаем отличного настроения и хорошего дня! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 19 февраля 2022 года.

  • Всемирный день защиты морских млекопитающих. Всемирный день защиты морских млекопитающих (International Marine Mammal Protection Day) или Всемирный день китов отмечается во многих странах 19 февраля.
    Эта экологическая дата считается днем защиты не только китов, но и всех морских млекопитающих и разных других живых существ, обитающих в морях и океанах нашей планеты. Этот День был учрежден в 1986 году, когда вступил в силу мораторий на китовый промысел, введенный Международной китовой комиссией (МКК) (International Whaling Commission, IWC).
  • Вукол Телятник, Жуколы. Дата по старому стилю: 6 февраля. В этот день православные почитают память Святого Вукола — ученика апостола Иоанна Богослова. Он был первым епископом Смирнской церкви в Малой Азии.
    На Вукола, как и накануне, особое внимание уделяли коровам, заботились о том, чтобы они благополучно отелились. Считалось, что с этого дня начинают появляться на свет телята (таких телят, родившихся в феврале, называли жуколами). Крестьяне так и говорили: «Придут Вуколы — перетелятся все жуколы». Стельным коровам в этот день давали много корма — причем лучшего. Хлев окуривали чабрецом — чтобы телята у коров рождались крепкими, а молоко было вкусным.
  • День смешивания разных красок
  • День рождения синоптической карты
  • Международный день перетягивания каната
  • День мятного шоколада
  • День военно-оркестровой службы ВС РФ
  • День орнитолога

Знаменательные даты и события

  • 1855 День рождения синоптической карты
  • 1878 Начало эры аудиозаписи – Томас Эдисон получил патент на фонограф
  • 1918 Начался Ледовый поход Балтийского флота
  • 1921 Вышел первый номер газеты «Труд»
  • 1938 Закончила работу первая в мире дрейфующая научная станция «Северный полюс-1»
  • 1990 День рождения графического редактора Photoshop

Персоны

  • 1473  — 1543
    Николай Коперник
    польский астроном, математик, автор гелиоцентрической системы мира
  • 1859  — 1920
    Петр Кащенко
    русский врач-психиатр и общественный деятель
  • 1859  — 1927
    Сванте Аррениус
    шведский физико-химик, Нобелевский лауреат
  • 1869  — 1923
    Ованес Туманян
    армянский поэт и писатель, общественный деятель
  • 1926  — 2016
    Харпер Ли
    американская писательница
  • 1927  — 2003
    Игорь Горбачев
    советский и российский актер театра и кино, режиссер, педагог, Народный артист СССР
  • 1930  — 2018
    Юрий Тюкалов
    советский спортсмен (гребля академическая), двукратный олимпийский чемпион
  • 1931  — 2000
    Алла Ларионова
    советская актриса театра и кино
  • 1935  — 2014
    Валерий Кубасов
    советский летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза
  • 1937  — 2000
    Анатолий Собчак
    советский и российский государственный деятель и политик
  • 1941  — 2008
    Наталия Бессмертнова
    советская балерина, педагог, Народная артистка СССР
  • р. 1945
    Юрий Антонов
    советский и российский певец, композитор и поэт, Народный артист России
  • 1951  — 2003
    Геннадий Батыгин
    советский и российский философ и социолог, профессор
  • р. 1956
    Олег Митяев
    советский и российский бард, музыкант, актер, Народный артист России
  • 1964  — 2008
    Егор Летов
    советский музыкант, поэт, лидер рок-группы «Гражданская оборона»
  • р. 1979
    Витас
    российский и украинский эстрадный певец и актер
  • р. 1989
    Арсен Галстян
    российский дзюдоист, олимпийский чемпион, Заслуженный мастер спорта России

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