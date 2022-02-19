При этом территорию ДНР, как сообщает МЧС ДНР, по состоянию на 6.30 часов 19 февраля покинули 6 603 человека, в том числе 2 536 — дети.

Сообщается, что люди эвакуируются на автобусах и автомобилях. Также составлен график отправки железнодорожного транспорта, предназначенный для эвакуации населения в Россию. Первый поезд был отправлен сегодня в 8.00 часов.

Беженцам уже выделили пять миллиардов рублей

Информационное агентство ТАСС сообщает о том, что деньги поступили из федерального бюджета России в Ростовскую область.

Пять млрд рублей выделены на оказание помощи беженцам из Донбасса. В МЧС РФ потребовали начать выплаты беженцам в течение суток.