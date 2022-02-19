Во избежание возникновения слухов и кривотолков в отношении введения режима ЧС в Ростовской области, губернатор Ю. Голубев прокомментировал сложившуюся ситуацию на своей странице в инстаграм.

– Уважаемые земляки! В Ростовской области все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме, без каких-либо сбоев. В целом сохраняется нормальная ситуация.

Ввести режим ЧС мы были вынуждены из-за растущего потока граждан, прибывающих в Ростовскую область из соседних ДНР и ЛНР. И среди них большое число детей. Для всех них мы подготовили пункты временного размещения. И несмотря на то, что у нас уже есть такой опыт, нам приходится задействовать сейчас все средства, чтобы ПВРы принимали людей на размещение по возможности максимально быстро.

Решается комплекс вопросов – транспортных, медицинских, по обеспечению прибывающих к нам людей, в том числе детей, всем необходимым. Работаем в круглосуточном режиме. Подготовлено 143 пункта временного размещения, почти на 14 тысяч мест. Часть ПВРов уже задействована. Если понадобится, количество мест размещения будем наращивать.

Нам помогает федерация. Президент страны молниеносно поддержал нас, накануне ночью распорядившись направить 5 млрд рублей. В область прибыла группа федеральных руководителей во главе с врио руководителя МЧС России Александром Петровичем Чуприяном и главным санитарным врачом России Анной Юрьевной Поповой.

В условиях пандемии особое внимание уделяем вопросам противодействия распространению коронавируса. Пункты пропуска дооборудуются тепловизорами. В местах въезда граждан дежурят бригады скорой помощи. В ПВРах мы организовали тестирование прибывающих.

Каждые 2 часа заслушиваю все доклады по ситуации. Вечером проведем еще одно заседание КЧС.

Прошу вас, друзья, не множьте слухи, все под контролем. На Дону всегда охотно протягивали руку помощи тем, кто в этом нуждался. Делаем это и сейчас.