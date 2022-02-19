По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки с 18 на 19 февраля в регионе заболели COVID-19 4629 человек (с 17 на 18 февраля – 4528).

По состоянию на 19 февраля общее количество заболевших на Дону составило 288629 человек. Показатель заболеваемости коронавирусом — 6868 на 100 тысяч человек населения. Коэффициент распространения инфекции — 1,25. Загруженность коечного фонда составила 84,9%. Сегодня в регионе проходят лечение 50326 человек: 3571 – в ковидных госпиталях, 46755 – амбулаторно. В рейтинге суточной заболеваемости лидирует Ростов (862 чел.). Каменск на 9 месте – за прошедшие сутки в городе заболели 134 человека (днем ранее с 17 на 18 февраля – также 134). Наибольший процент заболевших находится в возрастной категории от 18 до 45 лет (39,9%). 31,9% – от 46 до 65 лет. 14,7% приходится на детей.

С 18 на 19 февраля на Дону скончались еще девять человек с COVID-19: две женщины 79 и 85 лет, и семь мужчин от 60 до 80 лет.