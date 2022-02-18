По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки с 17 на 18 февраля количество заболевших ковидом в области составило 4528 человек. Днем ранее, с 16 на 17 февраля, – 4369.

Заболеваемость ковидом в регионе не снижается. По словам главного санитарного врача региона Е. Ковалева, мы подошли к плато. По состоянию на 18 февраля показатель заболеваемости коронавирусом – 6758 на 100 тысяч человек населения. Коэффициент распространения инфекции – 1,3. Загруженность коечного фонда составляет 85%. На данный момент проходят лечение от ковида в регионе 52 018 человек: 3562 в госпиталях, 48 456 – амбулаторно. Новые заболевшие зарегистрированы в 55 городах и районах области. Лидерами по количеству заболевших за сутки по состоянию на 18 февраля стали: Ростов (862 чел.), Таганрог (275), Шахты (252), Волгодонск (247), Новочеркасск (209). Каменск на 9-м месте – с 17 на 18 февраля 134 человека (с 16 на 17 февраля – 121).

В списке умерших еще 20 человек с COVID-19: 11 женщин в возрасте от 60 до 84 лет и девять мужчин от 66 до 94 лет. За весь период в области выздоровел 221 761 человек, за сутки – 6017.