Около 79% россиян, которые перенесли ковид, столкнулись с постковидным синдромом. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на опрос, проведенный ВЦИОМ.

В качестве наиболее частых жалоб более половины опрошенных отметили нарушение вкуса и обоняния, слабость (38%), одышку (29%), бессонницу (19%), депрессию (17%), тревожность (16%), аллергию (7%). Также россияне жаловались на ухудшение памяти, зрения, слуха, рассеянность, кашель, выпадение волос.

80% респондентов отметили невозможность пройти реабилитацию после ковида. Те же, кто решил восстановить здоровье, принимали препараты (64%), совершали длительные прогулки на свежем воздухе (54%), делали дыхательную гимнастику (42%), занимались физкультурой (41%).