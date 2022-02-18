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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

С постковидным синдромом столкнулись большинство переболевших ковидом

С постковидным синдромом столкнулись большинство переболевших ковидом

здоровье

С постковидным синдромом столкнулись большинство переболевших ковидом

Опубликовано

Около 79% россиян, которые перенесли ковид, столкнулись с постковидным синдромом. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на опрос, проведенный ВЦИОМ.

В качестве наиболее частых жалоб более половины опрошенных отметили нарушение вкуса и обоняния, слабость (38%), одышку (29%), бессонницу (19%), депрессию (17%), тревожность (16%), аллергию (7%). Также россияне жаловались на ухудшение памяти, зрения, слуха, рассеянность, кашель, выпадение волос. 

80% респондентов отметили невозможность пройти реабилитацию после ковида. Те же, кто решил восстановить здоровье, принимали препараты (64%), совершали длительные прогулки на свежем воздухе (54%), делали дыхательную гимнастику (42%), занимались физкультурой (41%).

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