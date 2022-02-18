Это связано с ситуацией в Донецкой и Луганской народных республиках

Стражи порядка будут патрулировать улицы Ростова-на-Дону и населенных пунктов, граничащих с Донбассом, пишет телеграм-канал Don Mash.

Из собственных источников «ПИКу» стало известно, что каменских силовиков также уведомили об усилении. Полицейские будут контролировать ситуацию на приграничных территориях в связи с возможным наплывом беженцев из Донецкой и Луганской народных республик.

Напомним, глава ДНР Денис Пушилин заявил о договоренности с руководством РФ разместить граждан республики в Ростовской области в связи с нарастающей угрозой боевых действий.

Пушилин заявил, что, по его данным, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти в наступление, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР.

«По договоренности с руководством Российской Федерации в Ростовской области готовы места приема и размещения наших граждан. Эвакуированные будут обеспечены всем необходимым. Для быстрого перехода на пунктах пропуска созданы все условия», — сказал он в видеообращении.

Глава ЛНР Пасечник также призвал жителей республики эвакуироваться в Россию.

Отмечается, что на пограничных пунктах пропуска созданы условия для быстрого перехода. В первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста.

Правительство Российской Федерации по поручению президента Владимира Путина осуществит единовременную выплату по 10 тыс. рублей беженцам из провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), сообщает ТАСС.