Как сообщает информационное агентство ТАСС, глава ДНР Денис Пушилин заявил о договоренности с руководством РФ разместить граждан республики в Ростовской области.

«По договоренности с руководством Российской Федерации в Ростовской области готовы места приема и размещения наших граждан. Эвакуированные будут обеспечены всем необходимым. Для быстрого перехода на пунктах пропуска созданы все условия», — сказал он в видеообращении.

Также отмечается, что на пограничных пунктах пропуска созданы условия для быстрого перехода. В первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста.

Как сообщают «РИА Новости», по словам Пушилина, ВСУ вскоре получат приказ начать наступление в регионе.

Поступают новости, что глава ЛНР Пасечник также призвал жителей республики эвакуироваться в Россию.