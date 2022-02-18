По прогнозам синоптиков, праздничный день 23 февраля порадует солнцем и теплом, температура воздуха в дневные часы прогреется до +9…+12 С.

На выходные — в субботу, 19 февраля, и воскресенье, 20 февраля — в Каменске будет не по-февральски тепло. Днем столбики термометров покажут +7…+9, есть вероятность небольшого дождя. Со вторника, 22 февраля, столбики термометров уверенно поползут вверх. И судя по данным синоптиков, мужской праздник нам предстоит отмечать в весеннюю погоду: 23 февраля днем +9…+12, ночью +3…+7. Осадки маловероятны.