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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

На февральские выходные в Каменске ожидается весенняя погода

общество

На февральские выходные в Каменске ожидается весенняя погода

Опубликовано

По прогнозам синоптиков, праздничный день 23 февраля порадует солнцем и теплом, температура воздуха в дневные часы прогреется до +9…+12 С.

На выходные — в субботу, 19 февраля, и воскресенье, 20 февраля — в Каменске будет не по-февральски тепло. Днем столбики термометров покажут +7…+9, есть вероятность небольшого дождя. Со вторника, 22 февраля, столбики термометров уверенно поползут вверх. И судя по данным синоптиков, мужской праздник нам предстоит отмечать в  весеннюю погоду: 23 февраля днем +9…+12, ночью +3…+7. Осадки маловероятны.

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