Действие «управляек» Ростовской области прекратила Госжилинспекция.

Как сообщает региональная пресс-служба, ссылаясь на руководителя ГЖИ Павла Асташева, в 2021 г. Госжилинспекция предоставила лицензии 39 управляющим организациям. Кроме того, переоформлены лицензии еще 13 УК. Также было рассмотрено 2440 заявлений о внесении изменений в реестр лицензий Донского региона.

В прошлом году поступило более 24 тысяч обращений граждан с вопросами различного характера. Больше всего дончан интересовали расчет размера платы за коммунальные услуги, неудовлетворительное техническое состояние многоквартирных домов и плохая деятельность УК, ТСЖ, жилищных кооперативов. На места нарушений выезжали ревизоры. Всего проведено более 8,7 тысячи проверок. В результате выявлено 3,7 тысячи нарушений, на устранение которых выдано почти 2,5 тысячи предписаний.