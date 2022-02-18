Планируется, что весь процесс, начиная от проектирования и заканчивая принятием работ, возьмет на себя Министерство строительства Ростовской области.

Губернатор Василий Голубев подготовил законопроект, который предусматривает перераспределить полномочия в области градостроительной деятельности между органами местного самоуправления и органами региональной власти. Для этого планируется создать Службу единого заказчика, сообщает региональная пресс-служба.

Сегодня муниципалитеты самостоятельно строят объекты. Но проверка показала, что регулярно нарушается качество и сроки строительства. При всем при этом львиную долю на строительство выделят из областного кошелька.

После того как документ вступит в силу, областное Министерство строительства через Службу единого заказчика будет осуществлять полномочия по проектированию, строительству и реконструкции объектов муниципальной собственности, а также осуществлять закупки, прием товаров, работ и услуг.

Отметим, что законопроект внесен на рассмотрение в областное Заксобрание. Его планируется принять в первом чтении 22 февраля.