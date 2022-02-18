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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Льготную стерилизацию питомцев на Дону продлили на год

В Каменске пройдет день льготной стерилизации кошек и собак

общество

Льготную стерилизацию питомцев на Дону продлили на год

Опубликовано

В Ростовской области продолжается программа льготной стерилизации домашних кошек и собак. Ближайший для записи день – 24 февраля.

В этом году в число участников по льготным операциям вошли государственные ветлечебницы Ростова, Азова, Батайска, Белой Калитвы, Волгодонска, Донецка, Зернограда, Каменска, Миллерова, Морозовска, Новошахтинска, Новочеркасска, Пролетарска, Сальска, Семикаракорска, Таганрога, Шахт, а также х. Старой Станицы, с. Песчанокопского и ст. Вешенской. 

Операции, как и прежде, будут проходить в каждый последний четверг месяца. Стоимость процедуры в день акции будет снижена на треть. Но необходима предварительная запись. В Каменске сделать операцию животным можно на станции по борьбе с болезнями животных, расположенной по адресу: ул. Мусина, 104, тел.: 8 (86365) 7-00-68

По мнению специалистов, стерилизация не относится к манипуляциям повышенной сложности. Современная ветеринария сводит риски к минимуму.

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