Расширение производства в Каменске-Шахтинском предполагает создание новых рабочих мест.

Новый комплекс по производству одноразовой защитной одежды и хирургического белья из нетканых материалов позволит увеличить производительность на 30%.

На предприятии закупили новую автоматизированную технику. На машинах, полученных из Китая, должны работать квалифицированные специалисты. Для этого будет создано 15 рабочих мест. Их обучит сама компания.

По информации Надежды Крыловой, заместителя генерального директора ООО НПП «Ларикс», предприятие способно в сутки произвести 1000-1200 защитных комбинезонов – тех самых, в которых работают медики в ковидных госпиталях. Кстати, каменский госпиталь тоже получает одежду защитную одежду местного предприятия.

– У нас очень большой перечень выпускаемой продукции, четыре производственных участка, более 120 работников, – рассказала Н. Крылова.

Ассортимент изделий включает в себя одноразовые стерильные комплекты хирургического белья и одежды для различных областей применения: акушерство и гинекология, общая хирургия, нейрохирургия, офтальмология, ортопедия, кардиохирургия, а также коллекцию модной медицинской одежды из хлопка и смесовых тканей.

В декабре этого года исполнится 29 лет, как компания «Ларикс» работает на рынке медицинской продукции.