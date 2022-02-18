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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какой сегодня день: даты и события 18 февраля

Какой сегодня день: даты и события 18 февраля

общество

Какой сегодня день: даты и события 18 февраля

Опубликовано

Всем доброго утра! Желаем отличного настроения и хорошего дня! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 18 февраля 2022 года.

  • День батарейки. В середине февраля отмечается праздник, посвященный одному из открытий, сделанных в области физики и химии более 200 лет назад, но плодами которого сегодня пользуется каждый человек. Это День батарейки (Battery Day).
  • День транспортной полиции России. 18 февраля в России отмечают День образования транспортной полиции. Это неофициальный профессиональный праздник сотрудников подразделения Министерства внутренних дел РФ, отвечающих за обеспечение правопорядка на объектах железнодорожного, воздушного и водного транспорта Российской Федерации («Главное управление на транспорте»).
  • Агафья Коровница, Голодуха. Дата по старому стилю: 5 февраля.
  • День получил свое название в честь святой Агафии — христианской мученицы, жившей в 3 веке. Согласно преданию, она родилась на Сицилии в богатой семье. В молодости Агата отвергла домогательства городского префекта, а тот, пользуясь антихристианскими законами, подверг ее преследованиям. Несмотря на пытки, девушка не отказалась ни от своих моральных принципов, ни от веры.
  • На Руси святая почиталась как покровительница домашнего скота. Чтобы предохранить коров от падежа, крестьяне в этот день убирали хлев старыми лаптями, пропитанными дегтем, — говорили, что коровья смерть от них бежит без оглядки. С этой же целью совершали и другие действия: например, вешали корове на рога куски хлеба или опахивали деревню сохой, в которую впрягали вдову (считалось, что такую борозду нечистая сила не может перешагнуть).
  • День камбалы, фаршированной крабами
  • День освобождения Адыгеи от немецко-фашистских захватчиков
  • Праздник всех легкомысленных
  • День, когда все понятно без слов
  • День выпивания вина
  • День пельменей
  • День вещевой и продовольственной службы ВС РФ
  • День попечителей
  • День Плутона

Знаменательные даты и события

  • 1895 В Париже полностью провалилась выставка-продажа картин Поля Гогена
  • 1911 Впервые осуществлена доставка почты самолетом
  • 1930 Открыта планета Плутон
  • 1942 В Карибском море затонула подводная лодка «Сюркуф»
  • 1960 Биатлон — состязания биатлонистов восстановлены в программе Олимпийских игр

Персоны

  • 1336  — 1405
    Тамерлан
    среднеазиатский государственный деятель, полководец
  • 1404  — 1472
    Леон Баттиста Альберти
    итальянский гуманист, писатель, ученый
  • 1475  — 1564
    Микеланджело Буонарроти
    итальянский скульптор, живописец, поэт эпохи Возрождения
  • 1483  — 1546
    Мартин Лютер
    немецкий богослов, основатель лютеранства, переводчик Библии на немецкий язык
  • 1745  — 1827
    Алессандро Вольта
    итальянский физик и физиолог
  • 1880  — 1945
    Дмитрий Карбышев
    советский военачальник, генерал-лейтенант инженерных войск
  • 1886  — 1937
    Серго Орджоникидзе
    советский государственный и политический деятель
  • 1895  — 1970
    Семен Тимошенко
    советский военный деятель, маршал Советского Союза
  • 1921  — 2013
    Оскар Фельцман
    советский и российский композитор, народный артист России
  • 1938  — 2021
    Андрей Мягков
    советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР
  • 1952  — 2011
    Александр Барыкин
    советский и российский певец, композитор, гитарист
  • р. 1953
    Аркадий Укупник
    советский и российский композитор, поп-певец и продюсер, заслуженный артист России
  • р. 1954
    Джон Траволта
    американский актер, танцор и певец
  • р. 1973
    Ирина Лобачева
    российская фигуристка, тренер, призер Олимпийских игр
  • р. 1974
    Евгений Кафельников
    российский теннисист, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта России

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