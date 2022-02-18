В текущем году Минтранс региона планирует увеличить количество авиамаршрутов из аэропорта Платов.

В Донском регионе в прошлом году за счет средств областного бюджета организациям воздушного транспорта выделено более 300 млн руб. Субсидии были выделены на рейсы из Ростова-на-Дону в Астрахань, Волгоград, Воронеж, Грозный, Екатеринбург, Казань, Калининград, Махачкалу, Минеральные Воды, Нижнекамск, Нижний Новгород, Омск, Самару, Саратов, Сочи. Как сообщает региональная пресс-служба, всего по этим маршрутам услугами перелета воспользовались более 328 тысяч пассажиров.

В текущем году субсидирование будет чуть больше и составит порядка 309 млн руб. Ими смогут воспользоваться перевозчики по 24 маршрутам, осуществляющие вылет из аэропорта Платов. К имеющимся рейсам добавятся и новые, в том числе новые авиамаршруты в Анапу, Новый Уренгой, Оренбург и Тобольск.