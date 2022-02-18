Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Из Ростова можно будет улететь в Анапу и Оренбург

Какой сегодня день: даты и события 9 февраля

транспорт

Из Ростова можно будет улететь в Анапу и Оренбург

Опубликовано

В текущем году Минтранс региона планирует увеличить количество авиамаршрутов из аэропорта Платов.

В Донском регионе в прошлом году за счет средств областного бюджета организациям воздушного транспорта выделено более 300 млн руб. Субсидии были выделены на рейсы из Ростова-на-Дону в Астрахань, Волгоград, Воронеж, Грозный, Екатеринбург, Казань, Калининград, Махачкалу, Минеральные Воды, Нижнекамск, Нижний Новгород, Омск, Самару, Саратов, Сочи. Как сообщает региональная пресс-служба, всего по этим маршрутам услугами перелета воспользовались  более 328 тысяч пассажиров.

В текущем году субсидирование будет чуть больше и составит порядка 309 млн руб. Ими смогут воспользоваться перевозчики по 24 маршрутам, осуществляющие вылет из аэропорта Платов. К имеющимся рейсам добавятся и новые, в том числе новые авиамаршруты в Анапу, Новый Уренгой, Оренбург и Тобольск.

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:

Другое в рубрике транспорт

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама
Реклама

Анонсы

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 16 февраля!

анонс номера

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 16 февраля!

Автор: 15.02.2022
Реклама
Реклама

Популярное

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 16 февраля!

анонс номера

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 16 февраля!

В Каменском районе детский лагерь открыл сезон

общество

Стала известна стоимость путевки в детские оздоровительные лагеря

Жители Заводского с ужасом ждут закрытия виадука

транспорт

Жители Заводского с ужасом ждут закрытия виадука

Не стало Натальи из «Тихого Дона», который снимался в Каменске

общество

Не стало Натальи из «Тихого Дона», который снимался в Каменске

В Каменске опять эвакуировали все школы

происшествия

В Каменске опять эвакуировали все школы

Реклама
Вверх