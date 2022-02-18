17 февраля в Каменске с визитом побывал депутат Госдумы Николай Гончаров.

Встреча прошла с чиновниками в администрации города. Депутату показали проект благоустройства городской набережной.

Проектом планируется создать:

зону комфортного места массового отдыха;

парклеты*;

современную сеть освещения;

игровую зону, а также зоны фуд-кортов.

Для реализации проекта Каменску нужно подать заявку на участие во Всероссийском конкурсе «Комфортная среда».

Как сообщает городская пресс-служба, Н. Гончаров поддерживает данную инициативу и пообещал оказать всестороннюю поддержку, в том числе в продвижении проекта на федеральном уровне.

*Парклет (англ. Parklet) — это небольшая зона отдыха в крупных городах, в частности, в деловых районах, являющаяся продолжением тротуара.