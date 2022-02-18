Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Депутат Госдумы пообещал Каменску помощь в благоустройстве набережной

Депутат Госдумы пообещал Каменску помощь в благоустройстве набережной
Фото из архива.

ЖКХ

Депутат Госдумы пообещал Каменску помощь в благоустройстве набережной

Опубликовано

17 февраля в Каменске с визитом побывал депутат  Госдумы Николай Гончаров.

Встреча прошла с чиновниками в администрации города. Депутату показали проект благоустройства городской набережной.  

Проектом планируется создать:

  • зону комфортного места массового отдыха;
  • парклеты*;
  • современную сеть освещения;
  • игровую зону, а также зоны фуд-кортов.

Для реализации проекта Каменску нужно подать заявку на участие во Всероссийском конкурсе «Комфортная среда». 

Как сообщает городская пресс-служба, Н. Гончаров поддерживает данную инициативу и пообещал оказать всестороннюю поддержку, в том числе в продвижении проекта на федеральном уровне.

*Парклет (англ. Parklet) — это небольшая зона отдыха в крупных городах, в частности, в деловых районах, являющаяся продолжением тротуара.

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:

Другое в рубрике ЖКХ

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама
Реклама

Анонсы

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 16 февраля!

анонс номера

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 16 февраля!

Автор: 15.02.2022
Реклама
Реклама

Популярное

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 16 февраля!

анонс номера

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 16 февраля!

Жители Заводского с ужасом ждут закрытия виадука

транспорт

Жители Заводского с ужасом ждут закрытия виадука

В Каменском районе детский лагерь открыл сезон

общество

Стала известна стоимость путевки в детские оздоровительные лагеря

Не стало Натальи из «Тихого Дона», который снимался в Каменске

общество

Не стало Натальи из «Тихого Дона», который снимался в Каменске

В Каменске опять эвакуировали все школы

происшествия

В Каменске опять эвакуировали все школы

Реклама
Вверх