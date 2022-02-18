ЖКХ
Депутат Госдумы пообещал Каменску помощь в благоустройстве набережной
17 февраля в Каменске с визитом побывал депутат Госдумы Николай Гончаров.
Встреча прошла с чиновниками в администрации города. Депутату показали проект благоустройства городской набережной.
Проектом планируется создать:
- зону комфортного места массового отдыха;
- парклеты*;
- современную сеть освещения;
- игровую зону, а также зоны фуд-кортов.
Для реализации проекта Каменску нужно подать заявку на участие во Всероссийском конкурсе «Комфортная среда».
Как сообщает городская пресс-служба, Н. Гончаров поддерживает данную инициативу и пообещал оказать всестороннюю поддержку, в том числе в продвижении проекта на федеральном уровне.
*Парклет (англ. Parklet) — это небольшая зона отдыха в крупных городах, в частности, в деловых районах, являющаяся продолжением тротуара.