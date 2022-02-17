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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Жалобы граждан на перетоп заметила ФАС 

Отопительный сезон в Каменске завершится 15 апреля

ЖКХ

Жалобы граждан на перетоп заметила ФАС 

Опубликовано

Федеральная антимонопольная служба намерена проверить сообщения об увеличении платы за отопление в январе 2022 года, опубликованные в СМИ и соцсетях.

К сожалению, проверять планируют не факт перетопа, а корректность тарифов за коммунальную услугу «центральное отопление», то есть на соблюдение тарифного законодательства. Если, по мнению гражданина, цена в итоговой квитанции за услуги ЖКУ завышена из-за неправильных расчетов по тарифу, ему следует обращаться в Государственную жилищную инспекцию, сообщают Известия.

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