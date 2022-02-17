Цена вопроса для получения лицензии на данный вид услуги – 6 млн руб.

Начальник МО МВД РФ «Каменский» Алексей Таран выступил перед депутатами с докладом об итогах оперативно-служебной деятельности отдела за прошлый год.

В отчете были названы основные показатели работы. Например, общее количество зарегистрированных преступлений в городе снизилось на 4,5 % и составило 1057.

После доклада полковник полиции обратился к депутатам с просьбой оказать помощь в получении каменской ЦГБ лицензии на проведение мероприятий, связанных с выявлением состояния алкогольного опьянения. Ведь полицейским приходится возить нарушителей на медосвидетельствование в Гуково или Шахты, а это отнимает время и деньги, сокращает количество патрулей по городу.

По предварительным подсчетам, необходимо порядка 6 млн руб. на лицензию, а также решения некоторых организационных вопросов в самой Центральной городской больнице. Стоит отметить, что данный вопрос уже давно поднимается в городе, но пока окончательного решения не найдено.