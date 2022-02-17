Обработка помещений переболевших Covid-19 или туберкулезом жителей региона проводится с целью исключения случаев повторного заболевания или заражения членов семей.

В случае если житель региона был госпитализирован в ковидный госпиталь или после выздоровления при амбулаторном лечении на дому, дезинфекция жилья проводится бесплатно. Об этом сообщает правительство РО со ссылкой на министра здравоохранения Юрия Кобзева.

Сначала специалисты дезинфекционной станции получают заявку на обработку домашних очагов от районных поликлиник. После этого проводится обзвон граждан для получения их согласия и согласования времени проведения работ. При этом человек должен получить всю необходимую информацию о дезинфекторах, которые прибудут для обработки: в какую спецодежду они одеты (белые комбинезоны, перчатки, респираторы, защитные очки) и о наличии у каждого сотрудника нагрудного бейджа с ФИО и фото, а также служебного удостоверения. Обработка проводится сертифицированным, безопасным для людей дезинфицирующим раствором.

Указывается, что необходимую информацию можно найти на сайте: dezstanrostovdon.ru.

Остается добавить, что звонки жителям региона будут поступать с городских номеров 8 (863) 278-39-34, 277-41-32, 310-97-86.