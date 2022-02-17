Большинством голосов проект решения о внесении изменений в структуру был отклонен на заседании 17 февраля.

Как ни пыталась администрация города убедить депутатов, что новая структура необходима, все зря. Большинство депутатов уверены, что после такого шага вряд ли что-то изменится в самом городе, ведь за последние пять лет подобные изменения вносились семь раз, а какого-то явного результата никто так и не увидел.

Больше всего сомнений возникло по поводу должности заместителя главы администрации по вопросам общественной безопасности и правопорядка. Зачем нужен такой чиновник, если в городе безопасностью и правопорядком уже занимаются силовые структуры?

В итоге голоса распределились следующим образом: 5 голосов – «за», восемь – «против», один воздержался.