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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Каменская дума не приняла новую структуру администрации

Каменская администрация хочет убрать некоторые должности

власть

Каменская дума не приняла новую структуру администрации

Опубликовано

Большинством голосов проект решения о внесении изменений в структуру был отклонен на заседании 17 февраля.

Как ни пыталась администрация города убедить депутатов, что новая структура необходима, все зря. Большинство депутатов уверены, что после такого шага вряд ли что-то изменится в самом городе, ведь за последние пять лет подобные изменения вносились семь раз, а какого-то явного результата никто так и не увидел.
Больше всего сомнений возникло по поводу должности заместителя главы администрации по вопросам общественной безопасности и правопорядка. Зачем нужен такой чиновник, если в городе безопасностью и правопорядком уже занимаются силовые структуры?
В итоге голоса распределились следующим образом: 5 голосов – «за», восемь – «против», один воздержался.

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