общество
Какой сегодня день: даты и события 18 февраля
Всем доброго утра! Желаем отличного настроения и хорошего дня! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 18 февраля 2022 года.
- День батарейки. В середине февраля отмечается праздник, посвященный одному из открытий, сделанных в области физики и химии более 200 лет назад, но плодами которого сегодня пользуется каждый человек. Это День батарейки (Battery Day).
- День транспортной полиции России. 18 февраля в России отмечают День образования транспортной полиции. Это неофициальный профессиональный праздник сотрудников подразделения Министерства внутренних дел РФ, отвечающих за обеспечение правопорядка на объектах железнодорожного, воздушного и водного транспорта Российской Федерации («Главное управление на транспорте»).
- Агафья Коровница, Голодуха. Дата по старому стилю: 5 февраля.
- День получил свое название в честь святой Агафии — христианской мученицы, жившей в 3 веке. Согласно преданию, она родилась на Сицилии в богатой семье. В молодости Агата отвергла домогательства городского префекта, а тот, пользуясь антихристианскими законами, подверг ее преследованиям. Несмотря на пытки, девушка не отказалась ни от своих моральных принципов, ни от веры.
- На Руси святая почиталась как покровительница домашнего скота. Чтобы предохранить коров от падежа, крестьяне в этот день убирали хлев старыми лаптями, пропитанными дегтем, — говорили, что коровья смерть от них бежит без оглядки. С этой же целью совершали и другие действия: например, вешали корове на рога куски хлеба или опахивали деревню сохой, в которую впрягали вдову (считалось, что такую борозду нечистая сила не может перешагнуть).
- День камбалы, фаршированной крабами
- День освобождения Адыгеи от немецко-фашистских захватчиков
- Праздник всех легкомысленных
- День, когда все понятно без слов
- День выпивания вина
- День пельменей
- День вещевой и продовольственной службы ВС РФ
- День попечителей
- День Плутона
Знаменательные даты и события
- 1895 В Париже полностью провалилась выставка-продажа картин Поля Гогена
- 1911 Впервые осуществлена доставка почты самолетом
- 1930 Открыта планета Плутон
- 1942 В Карибском море затонула подводная лодка «Сюркуф»
- 1960 Биатлон — состязания биатлонистов восстановлены в программе Олимпийских игр
Персоны
- 1336 — 1405
Тамерлан
среднеазиатский государственный деятель, полководец
- 1404 — 1472
Леон Баттиста Альберти
итальянский гуманист, писатель, ученый
- 1475 — 1564
Микеланджело Буонарроти
итальянский скульптор, живописец, поэт эпохи Возрождения
- 1483 — 1546
Мартин Лютер
немецкий богослов, основатель лютеранства, переводчик Библии на немецкий язык
- 1745 — 1827
Алессандро Вольта
итальянский физик и физиолог
- 1880 — 1945
Дмитрий Карбышев
советский военачальник, генерал-лейтенант инженерных войск
- 1886 — 1937
Серго Орджоникидзе
советский государственный и политический деятель
- 1895 — 1970
Семен Тимошенко
советский военный деятель, маршал Советского Союза
- 1921 — 2013
Оскар Фельцман
советский и российский композитор, народный артист России
- 1938 — 2021
Андрей Мягков
советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР
- 1952 — 2011
Александр Барыкин
советский и российский певец, композитор, гитарист
- р. 1953
Аркадий Укупник
советский и российский композитор, поп-певец и продюсер, заслуженный артист России
- р. 1954
Джон Траволта
американский актер, танцор и певец
- р. 1973
Ирина Лобачева
российская фигуристка, тренер, призер Олимпийских игр
- р. 1974
Евгений Кафельников
российский теннисист, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта России