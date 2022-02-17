Всем доброго утра! Желаем отличного настроения и хорошего дня! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 18 февраля 2022 года.

День батарейки. В середине февраля отмечается праздник, посвященный одному из открытий, сделанных в области физики и химии более 200 лет назад, но плодами которого сегодня пользуется каждый человек. Это День батарейки (Battery Day).

В середине февраля отмечается праздник, посвященный одному из открытий, сделанных в области физики и химии более 200 лет назад, но плодами которого сегодня пользуется каждый человек. Это День батарейки (Battery Day). День транспортной полиции России. 18 февраля в России отмечают День образования транспортной полиции. Это неофициальный профессиональный праздник сотрудников подразделения Министерства внутренних дел РФ, отвечающих за обеспечение правопорядка на объектах железнодорожного, воздушного и водного транспорта Российской Федерации («Главное управление на транспорте»).

18 февраля в России отмечают День образования транспортной полиции. Это неофициальный профессиональный праздник сотрудников подразделения Министерства внутренних дел РФ, отвечающих за обеспечение правопорядка на объектах железнодорожного, воздушного и водного транспорта Российской Федерации («Главное управление на транспорте»). Агафья Коровница, Голодуха. Дата по старому стилю: 5 февраля.

Дата по старому стилю: 5 февраля. День получил свое название в честь святой Агафии — христианской мученицы, жившей в 3 веке. Согласно преданию, она родилась на Сицилии в богатой семье. В молодости Агата отвергла домогательства городского префекта, а тот, пользуясь антихристианскими законами, подверг ее преследованиям. Несмотря на пытки, девушка не отказалась ни от своих моральных принципов, ни от веры.

На Руси святая почиталась как покровительница домашнего скота. Чтобы предохранить коров от падежа, крестьяне в этот день убирали хлев старыми лаптями, пропитанными дегтем, — говорили, что коровья смерть от них бежит без оглядки. С этой же целью совершали и другие действия: например, вешали корове на рога куски хлеба или опахивали деревню сохой, в которую впрягали вдову (считалось, что такую борозду нечистая сила не может перешагнуть).

День камбалы, фаршированной крабами

День освобождения Адыгеи от немецко-фашистских захватчиков

Праздник всех легкомысленных

День, когда все понятно без слов

День выпивания вина

День пельменей

День вещевой и продовольственной службы ВС РФ

День попечителей

День Плутона

Знаменательные даты и события

1895 В Париже полностью провалилась выставка-продажа картин Поля Гогена

1911 Впервые осуществлена доставка почты самолетом

1930 Открыта планета Плутон

1942 В Карибском море затонула подводная лодка «Сюркуф»

1960 Биатлон — состязания биатлонистов восстановлены в программе Олимпийских игр

Персоны