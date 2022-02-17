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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какой сегодня день: даты и события 17 февраля

Какой сегодня день: даты и события 17 февраля

общество

Какой сегодня день: даты и события 17 февраля

Опубликовано

Всем доброго утра! Желаем отличного настроения и хорошего дня! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 17 февраля 2022 года.

  • День спонтанного проявления доброты. День спонтанного проявления доброты (Random Acts of Kindness Day), отмечаемый по всему миру ежегодно 17 февраля, — одна из недавних инициатив международных благотворительных организаций.
    Этот праздник ведет свою историю из США, но сегодня уже имеет общемировое значение и празднуется вне зависимости от гражданства, национальности и религиозных убеждений.
  • Никола Студеный. Дата по старому стилю: 4 февраля. Преподобный Николай исповедник, игумен Студийский, память которого отмечается в этот день, жил в 9 веке. Во время жестоких гонений византийского императора Льва Армянина на христиан, преподобный Николай разделил участь преподобного Феодора Студита: их неоднократно заключали в темницы и всячески истязали. Однако они продолжали ревностно распространять православие среди христиан. За свою исповедническую и подвижническую жизнь Николай получил от Бога дар исцелений, который не иссяк и после его кончины в 868 году.
    На Руси этот день имел также и другое название — Волчий сват. Считалось, что в это время в лесах в разгаре звериные свадьбы. Люди говорили, что «о звериных тропах в лесу знает только Никола Студеный», и только ему было ведомо, где устраивает свое логово мать-волчица, и как пускаются в пляс лисицы.
    Студеным Николу прозвали неслучайно. Редкий год на Руси в этот день не было морозов. По этому поводу остались поговорки: «Студеный день — снова шубу надень»; «На Студеного Николу снега навалит гору».
  • День чемпионата крабьих гонок
  • Всемирный день человеческого духа
  • День построения воздушных замков
  • День капусты
  • День российских студенческих отрядов
  • День Службы горючего ВС РФ
  • Всемирный день управления информацией

Знаменательные даты и события

  • 1600 В Риме сожжен Джордано Бруно
  • 1852 Эрмитаж открыли для публики
  • 1880 Произошло пятое неудачное покушение на Александра II
  • 1993 Учреждено Российское акционерное общество «Газпром»

Персоны

  • 1622  — 1673
    Жан Мольер
    французский драматург-комедиограф и актер
  • 1844  — 1920
    Ефим Волков
    русский художник-пейзажист, академик
  • 1867  — 1906
    Петр Шмидт
    русский морской офицер, революционер
  • 1871  — 1913
    Анастасия Вяльцева
    русская эстрадная певица
  • 1893  — 1919
    Вера Холодная
    русская актриса немого кино
  • 1906  — 1981
    Агния Барто
    русская писательница, автор стихотворений для детей
  • 1910  — 1984
    Павел Батицкий
    советский военачальник, Маршал и Герой Советского Союза
  • 1912  — 2006
    Евгений Самойлов
    советский актер театра и кино, Народный артист СССР
  • 1924  — 2002
    Лев Кулиджанов
    советский и российский кинорежиссер, сценарист и педагог, Народный артист СССР
  • 1924  — 2012
    Геворк Вартанян
    советский и армянский разведчик, Герой Советского Союза
  • 1937  — 2020
    Георгий Шенгелая
    советский и грузинский кинорежиссер, сценарист, актер, Народный артист Грузии
  • р. 1947
    Вячеслав Малежик
    советский и российский эстрадный певец, поэт, композитор, Заслуженный артист России
  • 1960  — 1988
    Александр Башлачев
    советский рок-музыкант и поэт
  • р. 1967
    Евгений Гришковец
    российский писатель, актер, музыкант, режиссер

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