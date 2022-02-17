общество
Какой сегодня день: даты и события 17 февраля
Всем доброго утра! Желаем отличного настроения и хорошего дня! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 17 февраля 2022 года.
- День спонтанного проявления доброты. День спонтанного проявления доброты (Random Acts of Kindness Day), отмечаемый по всему миру ежегодно 17 февраля, — одна из недавних инициатив международных благотворительных организаций.
Этот праздник ведет свою историю из США, но сегодня уже имеет общемировое значение и празднуется вне зависимости от гражданства, национальности и религиозных убеждений.
- Никола Студеный. Дата по старому стилю: 4 февраля. Преподобный Николай исповедник, игумен Студийский, память которого отмечается в этот день, жил в 9 веке. Во время жестоких гонений византийского императора Льва Армянина на христиан, преподобный Николай разделил участь преподобного Феодора Студита: их неоднократно заключали в темницы и всячески истязали. Однако они продолжали ревностно распространять православие среди христиан. За свою исповедническую и подвижническую жизнь Николай получил от Бога дар исцелений, который не иссяк и после его кончины в 868 году.
На Руси этот день имел также и другое название — Волчий сват. Считалось, что в это время в лесах в разгаре звериные свадьбы. Люди говорили, что «о звериных тропах в лесу знает только Никола Студеный», и только ему было ведомо, где устраивает свое логово мать-волчица, и как пускаются в пляс лисицы.
Студеным Николу прозвали неслучайно. Редкий год на Руси в этот день не было морозов. По этому поводу остались поговорки: «Студеный день — снова шубу надень»; «На Студеного Николу снега навалит гору».
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