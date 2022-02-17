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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Донской регион вошел в десятку лидеров по коррупции

Двое каменских экс-полицейских получили 14 лет колонии на двоих

общество

Донской регион вошел в десятку лидеров по коррупции

Опубликовано

Ростовской области досталось непочетное девятое место в списке из 85 регионов страны.

Согласно информации, опубликованной пресс-службой Генпрокуратуры РФ за прошлый год на Дону было возбуждено 137 уголовных дел по статье «Получение взятки». Из них в суд было направлено – 40.
Стоит отметить, что в 2020 г. Ростовская область занимала четвертое место.
Больше всего дел (357) о коррупции согласно рейтингу в прошлом году зафиксировано в Москве. «Серебро» – у Краснодарского края, а именно — 277 дел. На третьей позиции и 187 дел у Башкортостана.
Официально меньше всего коррупции и только по одному уголовному делу – в Ингушетии, Костромской области и на Чукотке.
Рейтинг составлялся по 85-ти регионам РФ.

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