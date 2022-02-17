Ростовской области досталось непочетное девятое место в списке из 85 регионов страны.

Согласно информации, опубликованной пресс-службой Генпрокуратуры РФ за прошлый год на Дону было возбуждено 137 уголовных дел по статье «Получение взятки». Из них в суд было направлено – 40.

Стоит отметить, что в 2020 г. Ростовская область занимала четвертое место.

Больше всего дел (357) о коррупции согласно рейтингу в прошлом году зафиксировано в Москве. «Серебро» – у Краснодарского края, а именно — 277 дел. На третьей позиции и 187 дел у Башкортостана.

Официально меньше всего коррупции и только по одному уголовному делу – в Ингушетии, Костромской области и на Чукотке.

Рейтинг составлялся по 85-ти регионам РФ.