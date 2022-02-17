По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки с 16 на 17 февраля количество новых заболевших ковидом в регионе составило 4369 человек (с 15 на 16 фенвраля – 4224).

По состоянию на 17 февраля, коэффициент распространения инфекции – 1,3. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 6551. Загруженность коечного фонда составляет 85%. Всего на лечении в области находятся 53527 человек: 3548 – ковидных госпиталях, 49979 – амбулаторно.

Новые заболевшие зарегистрированы во всех 55 городах и районах области. По количеству новых заболевших за сутки лидирует Ростов (884 чел.), Таганрог (267), Волгодонск (256), Шахты (236), Новочеркасск (170). Каменск сегодня находится на 11 месте – 121 заболевший за сутки.

С 16 на 17 февраля в регионе скончались еще девять человек с COVID-19: шесть женщин в возрасте от 47 до 101 года, и трое мужчин – от 49 до 83 лет. За весь период в области выздоровели 215744 человека, за сутки – 5931 человек.