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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Число заболевших ковидом на Дону продолжает расти

Каменской реанимации исполняется 30 лет

здоровье

Число заболевших ковидом на Дону продолжает расти

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По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки с 16 на 17 февраля количество новых заболевших ковидом в регионе составило 4369 человек (с 15 на 16 фенвраля – 4224).

По состоянию на 17 февраля, коэффициент распространения инфекции – 1,3. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 6551. Загруженность коечного фонда составляет 85%. Всего на лечении в области находятся 53527 человек: 3548 – ковидных госпиталях, 49979 – амбулаторно. 

Новые заболевшие зарегистрированы во всех 55 городах и районах области. По количеству новых заболевших за сутки лидирует Ростов (884 чел.), Таганрог (267), Волгодонск (256), Шахты (236), Новочеркасск (170). Каменск сегодня находится на 11 месте – 121 заболевший за сутки.

С 16 на 17 февраля в регионе скончались еще девять человек с COVID-19: шесть женщин в возрасте от 47 до 101 года, и трое мужчин – от 49 до 83 лет. За весь период в области выздоровели 215744 человека, за сутки – 5931 человек.

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