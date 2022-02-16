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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Жители Заводского с ужасом ждут закрытия виадука

Жители Заводского с ужасом ждут закрытия виадука

транспорт

Жители Заводского с ужасом ждут закрытия виадука

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В начале февраля стало известно, что виадук в мкр. Заводском планируют закрыть на реконструкцию, так как он находится в аварийном состоянии.

Дело в том, что по результатам предварительного обследования на виадуке были выявлены пустоты между плитами, просыпание грунта, продольные трещины по всей длине виадука, а также деформирование опор.
Как пояснили «ПИКу» в ОГИБДД МО МВД России «Каменский», во время закрытия виадука выехать из Заводского можно будет только по трассе М4 «Дон».
Эту новость заводчане восприняли в штыки: если сейчас по трассе можно передвигаться без проблем, то летом, когда вся страна поедет на юг, трафик увеличится минимум втрое. Чтобы добраться до города через М4, потребуется намного больше времени, чем если ехать по нижней трассе — мимо Красновки с выездом на новый гужевой мост.
«ПИК» просчитал дорогу из Заводского до Каменска в километрах, литрах бензина и деньгах, а также предположил, как можно будет попасть в Каменск, если на трассе образуется пробка. Но даже до наступления курортного сезона, когда виадук закроют, затраты на дорогу из Заводского в город и обратно могут увеличиться вдвое.
Подробнее читайте в свежем номере газеты «ПИК» от 16 февраля.

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