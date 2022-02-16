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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Взнос на капремонт в Ростовской области будет не более 14 рублей

В 2019 году в Каменске капитально отремонтируют 27 многоквартирных домов

ЖКХ

Взнос на капремонт в Ростовской области будет не более 14 рублей

Опубликовано

Ранее анонсированный новый размер взноса в 20 рублей вызвал многочисленные возмущения жителей региона. Поэтому губернатор Василий Голубев поручил министерству ЖКХ пересмотреть расчеты.

Как сообщил и.о. министра ЖКХ Ростовской области Сергей Орлов на заседании областного Правительства 16 февраля, избежать увеличения размера взноса не удастся, не снижая темпов, качества и объемов работ. Однако и увеличивать его до 20 руб., как сообщалось ранее, не будет. 

По предварительным расчетам, размер взноса составит порядка 12-14 руб. за 1 кв. м жилья. Точный размер взноса на капремонт многоквартирных домов будет утвержден до конца этой недели, сообщает пресс-служба Правительства Ростовской области.

Напомним, с 2018 года величина взноса за капремонт в Донском регионе составляла 9,92 руб. за 1 кв. м. Повысить его сразу до 20 руб. первым предложил директор областного НКО «Фонд капитального ремонта» Владислав Крюков. Такой размер, по его мнению, экономически обоснован с учетом повышения цен на стройматериалы и инструменты. Эту же цифру озвучил губернатор в ходе пресс-конференции в январе 2022 года.

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