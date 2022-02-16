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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В законе «Об оружии» уточнят, кто имеет на него право

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власть

В законе «Об оружии» уточнят, кто имеет на него право

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Поправки в закон «Об оружии» приняты депутатами Госдумы в третьем чтении.

В документе прописаны условия для граждан, которые хотят получить право на приобретения охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом, сообщает duma.gov.

Поправки в закон направлен на развитие оружейной отрасли в РФ, поддержку отечественных производителей гражданского оружия и патронов к нему.
Сегодня приобретение разрешено лишь профессиональным охотникам и тем, кто имеет в собственности охотничье огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие не менее пяти лет.
Как только документ вступит в силу, лицензию на приобретение такого оружия могут также получить граждане с охотничьим билетом, уже владеющие на основании разрешения охотничьим огнестрельным длинноствольным оружием с нарезным стволом. Также приобрести оружие смогут граждане, официально владевшие подобным снаряжением непрерывно не менее пяти лет, «если со дня истечения срока действия указанного разрешения или его аннулирования на основании добровольного отказа гражданина прошло не более одного года».
Также законом увеличивается количество допустимого приобретенного оружия до десяти штук.

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