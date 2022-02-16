На деньги президентского гранта каменская организация «Всероссийского общества инвалидов» запустила социально значимый проект «Служба помощи», в рамках которого в период пандемии оказывает бесплатные услуги людям с ограниченными возможностями здоровья.

В течение года помощь будет оказываться инвалидам, семьям с детьми-инвалидами, а также пенсионерам (членам общества инвалидов Каменска и Каменского района), которые столкнулись с социальными, материальными и бытовыми проблемами в период пандемии и самоизоляции. На эти цели из Фонда президентских грантов выделено 2 701 027 руб. Маломобильной группе населения окажут помощь в приобретении продуктов, лекарств, средств индивидуальной защиты, по мелкому бытовому ремонту, ремонту сантехники, элементов электросети, уборке помещений и т.д. В случае необходимости предусмотрено оказание материальной поддержки нуждающимся.

В рамках проекта созданы шесть бригад срочной помощи, в состав которых вошли: сертифицированная медсестра, специалисты по ремонту сантехники, электрики, мастера чистоты, парикмахер, волонтеры. Также организован информационно-справочный центр в помещении офиса организации, в котором дежурит диспетчер по приему заявок. Прием ведется пять дней в неделю по 12 часов (с 8.00 до 20.00). Предполагается, что за год участниками проекта могут стать около 120 человек.