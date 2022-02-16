Ситуация с заболеваемостью ковидом в регионе продолжает оставаться напряженной. По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки с 15 на 16 февраля на Дону заболели 4224 человека (с 14 на 15 февраля – 4041).

По состоянию на 16 февраля показатель заболеваемости коронавирусом составил 6547 на 100 тыс. населения. Коэффициент распространения инфекции – 1,3. Загруженность коечного фонда составляет 84%. Лечение проходят 55 098 человек: 3516 в областных госпиталях, 51 582 – амбулаторно. Наибольшее количество заболевших регистрируется в Ростове (1026 заболевших за сутки), Волгодонске (251), Шахтах (242), Таганроге (219), Новочеркасске (160). Каменск на 12-м месте в рейтинге суточной заболеваемости – 98 новых случаев заболевания COVID-19.

За сутки в регионе скончались от ковида еще 12 человек: семь женщин в возрасте от 51 до 85 лет и пятеро мужчин – от 71 до 87 лет. За весь период пандемии выздоровели 209 813 человек, за сутки – 6118.