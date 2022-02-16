Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске за сутки COVID-19 выявили у 98 человек

Плюс один случай коронавируса в Донецке

здоровье

В Каменске за сутки COVID-19 выявили у 98 человек

Опубликовано

Ситуация с заболеваемостью ковидом в регионе продолжает оставаться напряженной. По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки с 15 на 16 февраля на Дону заболели 4224 человека (с 14 на 15 февраля – 4041).

По состоянию на 16 февраля показатель заболеваемости коронавирусом составил 6547 на 100 тыс. населения. Коэффициент распространения инфекции – 1,3. Загруженность коечного фонда составляет 84%. Лечение проходят 55 098 человек: 3516 в областных госпиталях, 51 582 – амбулаторно. Наибольшее количество заболевших регистрируется в Ростове (1026 заболевших за сутки), Волгодонске (251), Шахтах (242), Таганроге (219), Новочеркасске (160). Каменск на 12-м месте в рейтинге суточной заболеваемости – 98 новых случаев заболевания COVID-19. 

За сутки в регионе скончались от ковида еще 12 человек: семь женщин в возрасте от 51 до 85 лет и пятеро мужчин – от 71 до 87 лет. За весь период пандемии выздоровели 209 813 человек, за сутки – 6118.

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:,

Другое в рубрике здоровье

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама
Реклама

Анонсы

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 16 февраля!

анонс номера

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 16 февраля!

Автор: 15.02.2022
Реклама
Реклама

Популярное

Руководитель каменского департамента ЖКХ уволен за медленную реакцию

власть

Газету «ПИК» пытались не пустить на заседание городской думы

В Каменске за сутки двое человек погибли после падения с высоты

происшествия

В Ростове найден мертвым экс-глава областного «Роспотребнадзора»

Сегодня в Каменске прощаются с Владимиром Дерябкиным

общество

Сегодня в Каменске прощаются с Владимиром Дерябкиным

Каменская администрация хочет убрать некоторые должности

власть

Каменская администрация хочет убрать некоторые должности

На трассе М4 «Дон» под мостом через Донец строители забивают сваи

транспорт

На трассе М4 «Дон» под мостом через Донец строители забивают сваи

Реклама
Вверх