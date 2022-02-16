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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какой сегодня день: даты и события 16 февраля

Какой сегодня день: даты и события 16 февраля

общество

Какой сегодня день: даты и события 16 февраля

Опубликовано

Всем доброго утра! Желаем отличного настроения и хорошего дня! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 16 февраля 2022 года.

  • День разведки ВМФ России. Ежегодно 16 февраля в российских Вооруженных силах отмечается День разведки Военно-Морского Флота РФ, установленный приказом главкома ВМФ России № 41 от 30 января 1998 года.
    Дата 16 февраля определена в качестве годового праздника морских разведчиков в связи с тем, что в этот день в 1938 году приказом наркома ВМФ СССР все вопросы военно-морской разведки перешли в ведение вновь созданного Разведывательного отдела Наркомата Военно-Морского Флота.
    Хотя морская разведка имеет более давнюю историю – дату ее создание относят к концу 19 века, но изначально она входила в состав военной разведки российской армии. Как самостоятельная разведывательная служба ВМФ она была создана как раз в 1938 году и с тех пор является важным звеном вооруженных сил страны и одной из старейших разведывательных служб России.
    В настоящее время это силовое ведомство носит название – Разведывательное управление Главного штаба ВМФ (РУ ГШ ВМФ), специалисты которого выполняют задачи по сбору информации о местах дислокации, вооружении, численном составе, предполагаемых намерениях противостоящих частей и подразделений группировки противника.
  • День архива Минэнерго России. День архива Министерства энергетики России отмечается ежегодно 16 февраля.
    По мнению специалистов, история российской энергетики начинается с 1801 года — в начале 19 века в России разрабатываются 25 угольных месторождений. В последующие годы правительство активно проводит политику развития и укрепления энергетических отраслей промышленности. 
  • Семен и Анна, Хранитель младенцев, Починки. Дата по старому стилю: 3 февраля.
    В этот день почитали двух святых, встретивших младенца Иисуса в храме на 40-й день от его рождения, — Анну и Симеона. Симеон Богоприимец — благочестивый праведник, ученый, живший в Иерусалиме. Когда он переводил книгу пророка Исайи, он усомнился в словах «дева во чреве примет и родит сына». И тогда Симеону явился ангел и обещал, что старец не умрет до тех пор, пока своими глазами не увидит ребенка, рожденного Девой Марией. Так и получилось. В храме в тот момент была и Анна — благочестивая вдова, которая, узнав о рождении Спасителя, восславила его.
    С преданием связано и второе название праздника — Хранитель младенцев. В этот день было принято обращаться к святым Симеону (Семену) и Анне с молитвой о здоровье новорожденных.
    Есть и третье название — Починки. Оно родилось из обычая начинать подготовку лошадиной сбруи — ездовой и пахотной. В этот день говорили: «Семен и Анна сбрую починяют»; «Дед встает чуть свет, чинит сбрую летнюю, да борону столетнюю». Знаменитая поговорка «Готовь сани летом, а телегу — зимой» также относится к Починкам. Как правило, ранним утром вся семья выходила из дома, шла в сараи и занималась работой.
  • День поиска запахов
  • День помощи ворчунам
  • День инноваций
  • День миндаля
  • День свежего ананаса

Знаменательные даты и события

  • 1568 Испанская инквизиция вынесла смертный приговор всем (!) жителям Нидерландов
  • 1722 Петр I издал «Указ о наследии престола»
  • 1862 В ходе Гражданской войны в США северяне одержали крупную победу
  • 1923 Экспедиция Говарда Картера нашла каменный саркофаг фараона Тутанхамона
  • 2005 Вступил в силу Киотский протокол

Персоны

  • 1514  — 1574
    Георг Лаухен (Ретик)
    немецкий математик и астроном
  • 1831  — 1895
    Николай Лесков
    русский писатель-прозаик
  • 1834  — 1919
    Эрнст Геккель
    немецкий биолог-эволюционист, автор термина «экология»
  • 1852  — 1916
    Чарльз Расселл
    американский проповедник
  • 1893  — 1937
    Михаил Тухачевский
    советский военачальник, Маршал Советского Союза
  • 1920  — 2000
    Михаил Швейцер
    советский и российский кинорежиссер, сценарист, Народный артист СССР
  • 1940  — 2008
    Борис Хмельницкий
    советский и российский актер театра и кино, композитор, Народный артист России
  • 1942  — 2011
    Ким Чен Ир
    корейский политический и государственный деятель, глава КНДР (1994-2011)
  • 1945  — 1996
    Владимир Мигуля
    советский композитор, пианист, вокалист
  • 1947  — 2006
    Геннадий Цыганков
    советский хоккеист и тренер, двукратный олимпийский чемпион

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