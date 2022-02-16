общество
Какой сегодня день: даты и события 16 февраля
Всем доброго утра! Желаем отличного настроения и хорошего дня! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 16 февраля 2022 года.
- День разведки ВМФ России. Ежегодно 16 февраля в российских Вооруженных силах отмечается День разведки Военно-Морского Флота РФ, установленный приказом главкома ВМФ России № 41 от 30 января 1998 года.
Дата 16 февраля определена в качестве годового праздника морских разведчиков в связи с тем, что в этот день в 1938 году приказом наркома ВМФ СССР все вопросы военно-морской разведки перешли в ведение вновь созданного Разведывательного отдела Наркомата Военно-Морского Флота.
Хотя морская разведка имеет более давнюю историю – дату ее создание относят к концу 19 века, но изначально она входила в состав военной разведки российской армии. Как самостоятельная разведывательная служба ВМФ она была создана как раз в 1938 году и с тех пор является важным звеном вооруженных сил страны и одной из старейших разведывательных служб России.
В настоящее время это силовое ведомство носит название – Разведывательное управление Главного штаба ВМФ (РУ ГШ ВМФ), специалисты которого выполняют задачи по сбору информации о местах дислокации, вооружении, численном составе, предполагаемых намерениях противостоящих частей и подразделений группировки противника.
- День архива Минэнерго России. День архива Министерства энергетики России отмечается ежегодно 16 февраля.
По мнению специалистов, история российской энергетики начинается с 1801 года — в начале 19 века в России разрабатываются 25 угольных месторождений. В последующие годы правительство активно проводит политику развития и укрепления энергетических отраслей промышленности.
- Семен и Анна, Хранитель младенцев, Починки. Дата по старому стилю: 3 февраля.
В этот день почитали двух святых, встретивших младенца Иисуса в храме на 40-й день от его рождения, — Анну и Симеона. Симеон Богоприимец — благочестивый праведник, ученый, живший в Иерусалиме. Когда он переводил книгу пророка Исайи, он усомнился в словах «дева во чреве примет и родит сына». И тогда Симеону явился ангел и обещал, что старец не умрет до тех пор, пока своими глазами не увидит ребенка, рожденного Девой Марией. Так и получилось. В храме в тот момент была и Анна — благочестивая вдова, которая, узнав о рождении Спасителя, восславила его.
С преданием связано и второе название праздника — Хранитель младенцев. В этот день было принято обращаться к святым Симеону (Семену) и Анне с молитвой о здоровье новорожденных.
Есть и третье название — Починки. Оно родилось из обычая начинать подготовку лошадиной сбруи — ездовой и пахотной. В этот день говорили: «Семен и Анна сбрую починяют»; «Дед встает чуть свет, чинит сбрую летнюю, да борону столетнюю». Знаменитая поговорка «Готовь сани летом, а телегу — зимой» также относится к Починкам. Как правило, ранним утром вся семья выходила из дома, шла в сараи и занималась работой.
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