Будет разрешено родителям находиться с детьми за счет государства.

Как подчеркнул председатель Госдумы В. Володин, дети-инвалиды не должны разлучаться с родителями в поликлиниках.

Соответствующий документ уже прошел первое чтение ГД. Законопроект обязывает предоставлять родителям помещение для проживания и питание бесплатно.

«Зачастую ребенку необходимо длительное лечение в больницах райцентров или крупных городов, а у его мамы и папы нет средств, чтобы быть рядом. Детям-инвалидам в такой ситуации особенно нужна поддержка и помощь близких», — считает В. Володин.

Отметим, что сегодня разрешено бесплатное пребывание в больницах родителей с детьми только до четырех лет и по медпоказаниям с более старшими детьми.