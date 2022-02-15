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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Возле каменской ЦГБ тротуар ушел под землю

Возле каменской ЦГБ тротуар ушел под землю
Фото: Виктория Костовская, «ПИК».

ЖКХ

Возле каменской ЦГБ тротуар ушел под землю

Опубликовано

Провал асфальта на пешеходной дорожке рядом с забором центральной городской больницы на ул. Красной произошел 14 февраля.

Глубокая яма образовалась над участком канализационного коллектора, который проходит как раз под этим тротуаром. Аварийщики из ООО «Исток» огородили место провала на следующий день.

Отметим, подобное ЧП уже случалось на этом тротуаре в январе 2021 года. Тогда из дыры в дороге канализационные стоки полились по улице. После того как коллектор в том месте был восстановлен, тротуар заново заасфальтировали.

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