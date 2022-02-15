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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Военным пенсионерам увеличат пенсии

Работникам старше 40 лет будут давать выходной для диспансеризации

власть

Военным пенсионерам увеличат пенсии

Опубликовано

15 февраля Комитет Госдумы по обороне единогласно одобрил для принятия в первом чтении повышение пенсий военных пенсионеров на 8,6%.

Госдума рассмотрит эти поправки в приоритетном порядке на нынешней неделе, сообщает «Российская газета».
Если этот закон утвердят, то пенсии с 1 января 2022 года проиндексируют для военных пенсионеров и приравненных к ним лиц, в том числе проходивших службу в полиции, Росгвардии, МЧС, Генеральной прокуратуре и Следственном комитете.
Напомним, с 1 января этого года также на 8,6% были увеличены пенсии неработающих пенсионеров.

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