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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Заводском отключат воду на полдня 

Воду в бутылках начнут контролировать от производства до прилавка

ЖКХ

В Заводском отключат воду на полдня 

Опубликовано

16 февраля с 9.00 до 12.00 в мкр. Заводском будет временно приостановлено холодное водоснабжение.

Как пояснил «ПИКу» начальник Каменского участка ГУП РО «УРСВ» Сергей Линник, в это время будут проводиться работы по замене запорной арматуры на насосной станции в х. Филиппенкове.
В связи с этим жителям микрорайона следует сделать запас воды.
Напомним, узнать причины перебоев водоснабжения, а также передать жалобы по поводу качества воды можно в диспетчерской УРСВ по тел.: 8-928-112-01-21.

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