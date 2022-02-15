16 февраля с 9.00 до 12.00 в мкр. Заводском будет временно приостановлено холодное водоснабжение.

Как пояснил «ПИКу» начальник Каменского участка ГУП РО «УРСВ» Сергей Линник, в это время будут проводиться работы по замене запорной арматуры на насосной станции в х. Филиппенкове.

В связи с этим жителям микрорайона следует сделать запас воды.

Напомним, узнать причины перебоев водоснабжения, а также передать жалобы по поводу качества воды можно в диспетчерской УРСВ по тел.: 8-928-112-01-21.