По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки 14 на 15 февраля в Донском регионе заболели ковидом 4041 человек (с 13 на 14 февраля – 3962).

По состоянию на 15 февраля общее количество заболевших COVID-19 на Дону достигло 270 879 человек. Коэффициент распространения инфекции – 1,3. Всего на данный момент в регионе проходят лечение 57 004 человека: 3526 в госпиталях, 53 478 – амбулаторно. Загруженность коечного фонда – 86%. Наибольшее количество новых ковидных больных за сутки зарегистрировано Ростове (1145 чел.), Шахтах (232), Таганроге (224), Волгодонске (222), Новочеркасске (177). Каменск на 18-м месте – 62 заболевших с 14 на 15 февраля.

На Дону скончались еще десять человек с COVID-19: пятеро мужчин в возрасте от 68 до 86 лет и пять женщин – от 68 до 87 лет. За весь период в области выздоровели 203 695 человек, за сутки – 4115 человек.