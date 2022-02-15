15 февраля все каменские школы пришлось в очередной раз эвакуировать. Сообщение о лжеминировании учебных заведений пришли, как и в прошлые разы, по электронной почте.

Угрозы были разосланы во все школы Каменска-Шахтинского. Работа оперативно-следственных групп в школах началась во вторник, 15 февраля, около 12.00. Детям, родителям и учителям разрешили войти в школы после обследования помещений.

По информации начальника ГО и ЧС в Каменске Ю. Плотникова, на 15.00 работа оперативно-следственных групп закончена. Никаких опасных предметов не было обнаружено.

Напомним, с начала 2022 года каменские школы уже третий раз подвергаются подобной атаке. 12 и 17 января также пришлось проводить массовую эвакуацию детей.

Ранее ФСБ назвала организатором преступного сообщества студента из Киева. Члены его группировки с конца 2021 года занимались лжеминированием объектов образования, здравоохранения и органов власти на территории России и других государств.