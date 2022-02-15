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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске канализация затопила несколько дворов

В Каменске канализация затопила несколько дворов
Фото: Виктория Костовская, «ПИК».

ЖКХ

В Каменске канализация затопила несколько дворов

Опубликовано

В минувшие выходные канализационные стоки хлынули во дворы домов №№ 1а и 1б на ул. Красной, полностью затопив огороды.

Как пояснил «ПИКу» каменчанин Алексей Герасименко, проживающий в доме 1а,  канализационную вонь и шум воды он заметил поздно вечером 12 февраля. Сточные воды заливали двор из глубокой колеи, прорытой накануне по территории ЦГБ от коллектора на ул. Красной до перекачки, расположенной тут же, в больничном комплексе. А вытекали они из дыры, пробитой в стене коллектора.

В Каменске канализация затопила несколько дворов

Такой же потоп случился и на следующую ночь.

Видео двух потопов А. Герасименко опубликовал в паблике «Подслушано в Каменске» утром 13 февраля. А через сутки это сообщение прокомментировала администрация города. В сообщении говорилось, что в ходе проверки 14 февраля сотрудники муниципальной инспекции, главный врач ЦГБ А. Некрасов и представители отдела ЖКХ администрации не подтвердили факт слива отходов, а «на территории ЦГБ (ковидного госпиталя) производилась аварийная откачка дождевых и талых вод с насосной станции».

В Каменске канализация затопила несколько дворов

Понятно, что такой ответ А. Герасименко не убедил. Во-первых, непонятно, откуда взялись дождевые и талые воды в таком количестве, чтобы они из колеи глубиной около двух метров перелились в частные дворы каменчан. Во-вторых, талые и дождевые воды вряд ли обладают зловонным канализационным запахом.

В Каменске канализация затопила несколько дворов

Подробнее читайте в следующем номере газеты «ПИК».

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