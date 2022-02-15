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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 16 февраля!

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 16 февраля!

анонс номера

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 16 февраля!

Опубликовано

Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 7-го выпуска «ПИКа» в 2022-м году.

Читайте в номере:

  • Лёд тронулся? В Каменске тоже могут появиться свои Харламовы, Фетисовы, Роднины и Валиевы. На ледовый каток хоккейной федерации города обещаны деньги, а местными властями гарантирован кусок земли. /2
  • Сколько будет стоить езда без виадука. Предстоящий ремонт путепровода заставит жителей района и Заводского наматывать лишние километры. /10-11
  • Свадьба на двойку. 22 февраля 2022 года наступит уникальная зеркальная дата или, как ее еще называют, — День шести двоек. Это событие бывает только один раз. Ожидается ли бум в каменском загсе? /21
  • На память «Катюше от Зины». Память о звезде экрана Кириенко хранится в семейном архиве каменчан. /12
  • В поликлиниках Каменска добавили телефоны. Пытаемся дозвониться. Заболеваемость в Каменске не отступает, ежедневно наши врачи обслуживают около 150 вызовов, для помощи поликлиникам привлечены дополнительные силы. «ПИК» о ситуации в медицине. /3
  • Что обещают окраинам Каменска. Если здесь выйти ночью и крикнуть, как в известном советском мультике: «Ежи-и-и-ик!», вряд ли услышишь в ответ: «Лоша-а-а-адка». Сплошное бездорожье, беспросветная тьма и мусор — таково привычное житье-бытье Южного и Подскельного. Посетив эти районы, понимаешь, что такое задворки в худшем смысле слова. /4
  • Мусорки останутся городским имуществом. В первых числах февраля УК «Каменской» удалось доказать через суд, что многоквартирные дома не обязаны содержать контейнерные площадки. /8
  • Батареи— огонь, платежки— тихий. Шоком для каменчан стали огромные суммы в январских квитанциях за отопление. Семь, восемь, девять тысяч… Как будто во дворцах живем! Это тем более возмутительно, что трескучих морозов в январе не было. /8
  • Автобусы изменили график движения. Расписание автобусов, опубликованное в прошлом номере газеты «ПИК», вызвало шквал звонков от каменчан. Одни сетовали на то, что новый перевозчик ООО «Интертек» не соблюдает этот график, другие настаивали, что он неверный. /15

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Анонсы

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 16 февраля!

анонс номера

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 16 февраля!

Автор: 15.02.2022
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