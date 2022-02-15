анонс номера
Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 16 февраля!
Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 7-го выпуска «ПИКа» в 2022-м году.
Читайте в номере:
- Лёд тронулся? В Каменске тоже могут появиться свои Харламовы, Фетисовы, Роднины и Валиевы. На ледовый каток хоккейной федерации города обещаны деньги, а местными властями гарантирован кусок земли. /2
- Сколько будет стоить езда без виадука. Предстоящий ремонт путепровода заставит жителей района и Заводского наматывать лишние километры. /10-11
- Свадьба на двойку. 22 февраля 2022 года наступит уникальная зеркальная дата или, как ее еще называют, — День шести двоек. Это событие бывает только один раз. Ожидается ли бум в каменском загсе? /21
- На память «Катюше от Зины». Память о звезде экрана Кириенко хранится в семейном архиве каменчан. /12
- В поликлиниках Каменска добавили телефоны. Пытаемся дозвониться. Заболеваемость в Каменске не отступает, ежедневно наши врачи обслуживают около 150 вызовов, для помощи поликлиникам привлечены дополнительные силы. «ПИК» о ситуации в медицине. /3
- Что обещают окраинам Каменска. Если здесь выйти ночью и крикнуть, как в известном советском мультике: «Ежи-и-и-ик!», вряд ли услышишь в ответ: «Лоша-а-а-адка». Сплошное бездорожье, беспросветная тьма и мусор — таково привычное житье-бытье Южного и Подскельного. Посетив эти районы, понимаешь, что такое задворки в худшем смысле слова. /4
- Мусорки останутся городским имуществом. В первых числах февраля УК «Каменской» удалось доказать через суд, что многоквартирные дома не обязаны содержать контейнерные площадки. /8
- Батареи— огонь, платежки— тихий. Шоком для каменчан стали огромные суммы в январских квитанциях за отопление. Семь, восемь, девять тысяч… Как будто во дворцах живем! Это тем более возмутительно, что трескучих морозов в январе не было. /8
- Автобусы изменили график движения. Расписание автобусов, опубликованное в прошлом номере газеты «ПИК», вызвало шквал звонков от каменчан. Одни сетовали на то, что новый перевозчик ООО «Интертек» не соблюдает этот график, другие настаивали, что он неверный. /15