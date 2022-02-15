Всем доброго утра! Желаем отличного настроения и хорошего дня! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 15 февраля 2022 года.

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Начиная с 2011 года в России отмечается важная памятная дата — День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Он утвержден Федеральным законом № 320-ФЗ «О внесении изменений в статью 1.1 Федерального закона «О Днях воинской славы и памятных датах России», подписанным Президентом РФ 29 ноября 2010 года.

Начиная с 2011 года в России отмечается важная памятная дата — День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Он утвержден Федеральным законом № 320-ФЗ «О внесении изменений в статью 1.1 Федерального закона «О Днях воинской славы и памятных датах России», подписанным Президентом РФ 29 ноября 2010 года. Сретенье Господне (Громницы). Дата по старому стилю: 2 февраля. Праздник получил свое название в честь того, что в этот день произошла встреча младенца Иисуса Христа со святыми Симеоном и Анной (само слово «сретение» и означает «встреча»). У евреев существовал закон, по которому каждого первенца родители на 40-й день жизни должны были приносить в храм. В исполнение этого закона Дева Мария пришла со своим сыном в храм. Туда же по внушению Святого Духа явился и старец Симеон, которому было предсказано, что он не умрет, пока не увидит Спасителя. Его сопровождала Анна-пророчица — праведная старица, которая давно ждала пришествия Христа.

В народе этот день считали днем первой встречи весны (вторая встреча приходится на Сороки, третья — на Благовещенье). Сретенские морозы считались последними, после них крестьяне не решались пускаться в дальний путь на санях. Этот день был одним из самых больших праздников весны.

Дата по старому стилю: 2 февраля. Праздник получил свое название в честь того, что в этот день произошла встреча младенца Иисуса Христа со святыми Симеоном и Анной (само слово «сретение» и означает «встреча»). У евреев существовал закон, по которому каждого первенца родители на 40-й день жизни должны были приносить в храм. В исполнение этого закона Дева Мария пришла со своим сыном в храм. Туда же по внушению Святого Духа явился и старец Симеон, которому было предсказано, что он не умрет, пока не увидит Спасителя. Его сопровождала Анна-пророчица — праведная старица, которая давно ждала пришествия Христа. В народе этот день считали днем первой встречи весны (вторая встреча приходится на Сороки, третья — на Благовещенье). Сретенские морозы считались последними, после них крестьяне не решались пускаться в дальний путь на санях. Этот день был одним из самых больших праздников весны. День памяти воинов-интернационалистов

Международный день онкобольного ребенка

День войск правительственной связи РФ

День завязывания узелков на счастье

День осведомленности о холостом образе жизни

День круглых леденцов

День звона колец

Международный день операционной медицинской сестры

Знаменательные даты и события

1717 В России вышел учебник «Юности честное зерцало»

1895 День рождения Российской академии музыки имени Гнесиных

1919 День рождения Большого Драматического Театра (сегодня – БДТ имени Товстоногова)

1947 В СССР запрещены браки между советскими гражданами и иностранцами

1989 Завершился вывод советских войск из Афганистана

1994 Официально введен Штандарт Президента РФ — символ президентской власти в России

2013 Над Челябинском прошел метеоритный дождь

Персоны