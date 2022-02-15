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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какой сегодня день: даты и события 15 февраля

Какой сегодня день: даты и события 15 февраля

общество

Какой сегодня день: даты и события 15 февраля

Опубликовано

Всем доброго утра! Желаем отличного настроения и хорошего дня! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 15 февраля 2022 года.

  • День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Начиная с 2011 года в России отмечается важная памятная дата — День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Он утвержден Федеральным законом № 320-ФЗ «О внесении изменений в статью 1.1 Федерального закона «О Днях воинской славы и памятных датах России», подписанным Президентом РФ 29 ноября 2010 года.
  • Сретенье Господне (Громницы). Дата по старому стилю: 2 февраля. Праздник получил свое название в честь того, что в этот день произошла встреча младенца Иисуса Христа со святыми Симеоном и Анной (само слово «сретение» и означает «встреча»). У евреев существовал закон, по которому каждого первенца родители на 40-й день жизни должны были приносить в храм. В исполнение этого закона Дева Мария пришла со своим сыном в храм. Туда же по внушению Святого Духа явился и старец Симеон, которому было предсказано, что он не умрет, пока не увидит Спасителя. Его сопровождала Анна-пророчица — праведная старица, которая давно ждала пришествия Христа.
    В народе этот день считали днем первой встречи весны (вторая встреча приходится на Сороки, третья — на Благовещенье). Сретенские морозы считались последними, после них крестьяне не решались пускаться в дальний путь на санях. Этот день был одним из самых больших праздников весны.
  • День памяти воинов-интернационалистов
  • Международный день онкобольного ребенка
  • День войск правительственной связи РФ
  • День завязывания узелков на счастье
  • День осведомленности о холостом образе жизни
  • День круглых леденцов
  • День звона колец
  • Международный день операционной медицинской сестры

Знаменательные даты и события

  • 1717 В России вышел учебник «Юности честное зерцало»
  • 1895 День рождения Российской академии музыки имени Гнесиных
  • 1919 День рождения Большого Драматического Театра (сегодня – БДТ имени Товстоногова)
  • 1947 В СССР запрещены браки между советскими гражданами и иностранцами
  • 1989 Завершился вывод советских войск из Афганистана
  • 1994 Официально введен Штандарт Президента РФ — символ президентской власти в России
  • 2013 Над Челябинском прошел метеоритный дождь

Персоны

  • 1564  — 1642
    Галилео Галилей
    итальянский физик, механик, астроном, философ, математик
  • 1710  — 1774
    Людовик XV
    король Франции (1715-1774)
  • 1798  — 1863
    Михаил Нарышкин
    русский дворянин, военный, декабрист
  • 1804  — 1857
    Михаил Глинка
    русский композитор, основоположник русской классической музыки
  • 1862  — 1905
    Савва Морозов
    российский предприниматель и меценат
  • 1866  — 1938
    Паоло Трубецкой
    итальянский скульптор русского происхождения
  • 1878  — 1976
    Василий Шульгин
    русский политический деятель, монархист, публицист
  • 1882  — 1942
    Джон Бэрримор
    американский актер театра и кино
  • 1909  — 1969
    Николай Рыленков
    советский поэт и прозаик
  • 1923  — 2011
    Елена Боннэр
    советский и российский общественный деятель, правозащитник, публицист
  • 1930  — 2006
    Андрей Петров
    советский и российский композитор, Народный артист СССР
  • 1942  — 1996
    Нонна Терентьева
    советская и российская актриса театра и кино

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