общество
Какой сегодня день: даты и события 15 февраля
Всем доброго утра! Желаем отличного настроения и хорошего дня! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 15 февраля 2022 года.
- День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Начиная с 2011 года в России отмечается важная памятная дата — День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Он утвержден Федеральным законом № 320-ФЗ «О внесении изменений в статью 1.1 Федерального закона «О Днях воинской славы и памятных датах России», подписанным Президентом РФ 29 ноября 2010 года.
- Сретенье Господне (Громницы). Дата по старому стилю: 2 февраля. Праздник получил свое название в честь того, что в этот день произошла встреча младенца Иисуса Христа со святыми Симеоном и Анной (само слово «сретение» и означает «встреча»). У евреев существовал закон, по которому каждого первенца родители на 40-й день жизни должны были приносить в храм. В исполнение этого закона Дева Мария пришла со своим сыном в храм. Туда же по внушению Святого Духа явился и старец Симеон, которому было предсказано, что он не умрет, пока не увидит Спасителя. Его сопровождала Анна-пророчица — праведная старица, которая давно ждала пришествия Христа.
В народе этот день считали днем первой встречи весны (вторая встреча приходится на Сороки, третья — на Благовещенье). Сретенские морозы считались последними, после них крестьяне не решались пускаться в дальний путь на санях. Этот день был одним из самых больших праздников весны.
- День памяти воинов-интернационалистов
- Международный день онкобольного ребенка
- День войск правительственной связи РФ
- День завязывания узелков на счастье
- День осведомленности о холостом образе жизни
- День круглых леденцов
- День звона колец
- Международный день операционной медицинской сестры
Знаменательные даты и события
- 1717 В России вышел учебник «Юности честное зерцало»
- 1895 День рождения Российской академии музыки имени Гнесиных
- 1919 День рождения Большого Драматического Театра (сегодня – БДТ имени Товстоногова)
- 1947 В СССР запрещены браки между советскими гражданами и иностранцами
- 1989 Завершился вывод советских войск из Афганистана
- 1994 Официально введен Штандарт Президента РФ — символ президентской власти в России
- 2013 Над Челябинском прошел метеоритный дождь
Персоны
- 1564 — 1642
Галилео Галилей
итальянский физик, механик, астроном, философ, математик
- 1710 — 1774
Людовик XV
король Франции (1715-1774)
- 1798 — 1863
Михаил Нарышкин
русский дворянин, военный, декабрист
- 1804 — 1857
Михаил Глинка
русский композитор, основоположник русской классической музыки
- 1862 — 1905
Савва Морозов
российский предприниматель и меценат
- 1866 — 1938
Паоло Трубецкой
итальянский скульптор русского происхождения
- 1878 — 1976
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русский политический деятель, монархист, публицист
- 1882 — 1942
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американский актер театра и кино
- 1909 — 1969
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советский поэт и прозаик
- 1923 — 2011
Елена Боннэр
советский и российский общественный деятель, правозащитник, публицист
- 1930 — 2006
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советский и российский композитор, Народный артист СССР
- 1942 — 1996
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советская и российская актриса театра и кино