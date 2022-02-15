О том, что оказывается через службу «122» можно дозвониться до поликлиник региона в ходе очередного заседания регионального оперштаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией сообщил министр здравоохранения РО Юрий Кобзев.

По словам чиновника, в региональных поликлиниках традиционно с 7 до 10 утра фиксируется максимальная напряженность по дозвону. Накал спадает к 12 часам дня и начинает усиливаться к 16 часам. В службе «122» постоянно идет переадресация телефонных звонков в амбулаторно-поликлиническое звено. Так что, если не получается дозвониться, можно это сделать через телефон «122». По данным службы, в области примерно 5% людей не могут дозвониться в поликлиники.

– Мы не будем на этом успокаиваться, – подытожил Ю. Кобзев. – Буквально на днях на службе «122» должен заработать робот, который будет осуществлять переадресацию звонков и запись на прием в поликлиники.

Также министр подчеркнул, что вся необходима информация для пациентов в отношении вызова врача, имеется на сайтах медорганизаций.