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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Домашние псы вступают в армию бездомных

Видео: Андрей Архипов.

общество

Домашние псы вступают в армию бездомных

Опубликовано

Эту собачью свору каменчане заметили утром 15 февраля на пересечении ул. Ленина и пер. Зеленый Курган. Не заметить, как видите, было трудно… 

Причем трие из шести достаточно крупных собак были с ошейниками. Видимо, таким способом местные жители решают проблему выгула своих дворовых питомцев.

Сейчас, когда начались собачьи свадьбы, хозяйские псы вместе с бездомными превращаются в агрессивные своры, которые, если не нападут, то напугают точно. Представьте ребенка, идущего в школу мимо вот этой тусовки…

Дорогие каменчане, не выпускайте своих домашних собак на улицу в свободный выгул! Не усугубляйте проблему города. 

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