Эту собачью свору каменчане заметили утром 15 февраля на пересечении ул. Ленина и пер. Зеленый Курган. Не заметить, как видите, было трудно…

Причем трие из шести достаточно крупных собак были с ошейниками. Видимо, таким способом местные жители решают проблему выгула своих дворовых питомцев.

Сейчас, когда начались собачьи свадьбы, хозяйские псы вместе с бездомными превращаются в агрессивные своры, которые, если не нападут, то напугают точно. Представьте ребенка, идущего в школу мимо вот этой тусовки…

Дорогие каменчане, не выпускайте своих домашних собак на улицу в свободный выгул! Не усугубляйте проблему города.