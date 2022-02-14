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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В феврале в Ростовской области опять изменят квитанции за газ

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ЖКХ

В феврале в Ростовской области опять изменят квитанции за газ

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Новый вид квитанции за газоснабжение вызвал шквал негодований тех, кто оплачивает по счетчику. Мало того что в квитанции был указан средний объем потребления газа, так еще и отсутствовала графа для самостоятельного расчета платы.

В ответ на претензии жителей региона в руководстве ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» пояснили, что на момент формирования тех квитанций данные счетчиков не были получены. Поэтому и плату выставили усредненную.
В февральских квитанциях будут учтены показания газовых счетчиков, указанные в январских квитанциях. Если же абонент оплатил по среднему, но передал показания счетчика, то в февральских квитанциях сумму скорректируют. Кроме того, с февраля 2022 года макет квитанции будет изменен – появится возможность самостоятельного расчета суммы, подлежащей к оплате, сообщается на официальном сайте ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону».

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