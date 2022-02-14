По данным Роспотребнадзора, с 13 на 14 февраля в области заболели ковидом 3962 человека (с 12 на 13 февраля – 4474).

По состоянию на 14 февраля общее количество заболевших COVID-19 составило 266838 человек. Показатель заболеваемости коронавирусом 6 350 на 100 тыс. населения. Коэффициент распространения инфекции – 1,35. Загруженность коечного фонда 85,1%. В ковидных госпиталях проходят лечение 3 481 человек, амбулаторно – 53607. Среди населенных пунктов региона с наибольшим количеством заболевших за сутки отмечены Ростов (1225 чел.), Таганрог (214), Волгодонск (204), Шахты (204), Новочеркасск (179). Каменск на 22 месте – 4 новых ковидных больных. Наибольший процент заболевших (37,6%) – в возрасте от 18 до 45 лет, 33,2% – от 46 до 65 лет, 12,7% – дети.

за сутки с 13 на 14 февраля врегионе скончалась шесть человек с COVID-19.

За весь период в области выздоровели 199580 человек, за сутки – 1801 человек.

По данным пресс-службы правительства РО с учетом иммунной прослойки в регионе вакцинировано 91,3% жителей. Завершили вакцинацию (двукратное введение вакцины) – 1 977 240 человек. Также вакцину от коронавируса получили 955 детей и подростков от 12 до 17 лет. В целом, в области план вакцинации выполнен на 74,44%.